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Создатели переснимут популярный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»

12.06.2019 14:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Киностудия Disney вместе с французской студией Xiam перезапустит популярный анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Сериал будет состоять из 39 серий продолжительностью по семь минут. Об этом пишет Variety.


Фото: DISNEY

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Мультсериал разрабатывается лондонской командой компании Disney совместно с парижским Xilam. В основу сюжета новой версии «Чип и Дейл спешат на помощь» лягут истории о приключениях бурундуков в большом городе.

Представители компании отметили, что лучшего времени, чтобы заново рассказывать веселые истории и создать персонажей, которых все очень любят, и не придумаешь. В новой версии «Чипа и Дейла» создатели планируют «продемонстрировать широкий спектр анимационных стилей».

Дата выхода перезапущенной версии популярного мультипликационного сериала пока не раскрывается.

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Теги: Минск
 
 
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Киностудия Disney вместе с французской студией Xiam перезапустит популярный анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Сериал будет состоять из 39 серий/
 
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