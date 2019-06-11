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Создатели переснимут популярный мультсериал «Чип и Дейл спешат на помощь»
Источник материала: Tut.by
Киностудия Disney вместе с французской студией Xiam перезапустит популярный анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Сериал будет состоять из 39 серий продолжительностью по семь минут. Об этом
Мультсериал разрабатывается лондонской командой компании Disney совместно с парижским Xilam. В основу сюжета новой версии «Чип и Дейл спешат на помощь» лягут истории о приключениях бурундуков в большом городе.
Представители компании отметили, что лучшего времени, чтобы заново рассказывать веселые истории и создать персонажей, которых все очень любят, и не придумаешь. В новой версии «Чипа и Дейла» создатели планируют «продемонстрировать широкий спектр анимационных стилей».
Дата выхода перезапущенной версии популярного мультипликационного сериала пока не раскрывается.
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Киностудия Disney вместе с французской студией Xiam перезапустит популярный анимационный сериал «Чип и Дейл спешат на помощь». Сериал будет состоять из 39 серий/
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