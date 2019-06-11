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Около 440 газовых и электроплит пытались провезти через "Козловичи" без декларации
12.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение на территорию ЕАЭС крупной партии бытовой техники, сообщили БЕЛТА в таможне.
Фото Брестской таможни
Кухонная техника следовала из Польши через пункт пропуска
По фактам недекларирования груза Брестская таможня начала административные процессы в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости товаров, без их конфискации.-0-
Фото Брестской таможни
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Брестские таможенники пресекли незаконное перемещение на территорию ЕАЭС крупной партии бытовой техники, сообщили БЕЛТА в таможне. Фото Брестской таможни ...
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