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Туристско-информационный центр II Европейских игр открыли на ж/д вокзале в Бресте

12.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на железнодорожном вокзале оборудовали туристско-информационный центр II Европейских игр, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк.

Туристско-информационный центр II Европейских игр открыли на ж/д вокзале в Бресте

Для удобства туристов вокзал дополнительно оснастили элементами информационной навигации, ведущей к инфоцентру. Он разместился в здании билетных касс и будет работать на протяжении действия безвизового режима для болельщиков Европейских игр - до 10 июля. Гости могут получить информацию, как добраться до Минска, где в Бресте и по пути следования на спортивный форум остановиться на ночлег, поесть, подзарядить гаджеты. Также предоставляются буклеты, в которых описаны туристические маршруты по Брестской области. Привлекать внимание гостей инфоцентра будет талисман игр - лисенок Лесик.

С начала действия безвиза для болельщиков (с 10 июня) через Брест проследовали 68 иностранцев, шесть из них прибыли в Беларусь по железной дороге. Преимущественно это жители Польши, Германии, Франции.

Туроператоры Брестской области для транзитных туристов разработали более 40 экскурсионных программ. "Прежде всего предлагаются туристические маршруты, следующие по районам, которые пересекает трасса М1 Брест-Минск. Для гостей, которые едут из Украины, приготовили интересные этнографические туры по территории Полесья", - рассказал Денис Никитюк.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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