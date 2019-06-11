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Брест первым из областных центров принял молодежный марафон "75"

12.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Участники патриотического проекта "Молодежный марафон "75", посвященного 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сегодня прибыли в Брест, передает корреспондент БЕЛТА.

Брест первым из областных центров принял молодежный марафон "75"

В город участники марафона въехали в сопровождении байкеров и автомобилистов и направились в сторону Брестской крепости. На площадке перед главным входом в мемориальный комплекс разместились сцена, интерактивные площадки и фотозона. Желающие могут посетить мобильную экспозицию "Освобождение Беларуси", передать информацию о своих родственниках - участниках войны для создания альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы".

"Основная цель - чтобы марафон посетил все областные города, по маршруту следования заехал в районные центры. Это еще одна возможность вспомнить людей, которые отдали свои жизни за наше мирное небо, - сказал второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун. - С момента освобождения республики прошло 75 лет, и Беларусь помнит каждого своего героя. Во время шествия марафона мы собираем фотографии защитников, информацию о них для создания республиканского полотнища "Беларусь помнит", которое 3 июля будет пронесено по проспекту Независимости и передано в музей Великой Отечественной войны".

Одной из тех, кто откликнулся на инициативу создания альбома о защитниках, стала брестчанка Татьяна Симонович. Ее дедушка прошел всю войну, был награжден медалями, в том числе "За взятие Берлина", освобождение Варшавы. "Для нашей семьи важно сохранить память о предках, воевавших за Родину. Мы гордимся ими. Когда узнали о создании национального альбома, посчитали обязательным, чтобы в нем была фотография деда", - отметила женщина. Таких, как она, в Брестской области уже более 60 человек. Среди них и серебряный призер Олимпиады в Афинах Анна Батюшко, чей дед также был фронтовиком.

Во второй половине дня марафон "75" продолжит свой путь по Брестской области. Следующий город на карте - Пружаны, откуда участники направятся в Гродно. В целом проект объединит 15 городов Беларуси. "Ожидаем, что марафон объединит около 10 тыс. жителей областных и районных центров. Призываем белорусов активно принимать участие, приносить фотографии дедов и прадедов", - резюмировал Олег Дикун.

Марафон БРСМ проводит вместе с Федерацией профсоюзов и музеем истории Великой Отечественной войны.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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