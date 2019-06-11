Куплю дом с привидениями! На чердаке дома жительница Ляховичского района нашла древнюю книгу

Источник материала: Виртуальный Брест

Когда уроженка Барановичей Лидия Фильченкова покупала дом в Гончарах Ляховичского района, она и представить не могла, как изменится ее жизнь!





После насыщенной событиями молодости хотелось спокойной пенсии. Вот и приехала в деревню. Первое время, ни о чем не подозревая, день за днем обустраивала свое пенсионное гнездышко.

Чуть позже поняла, что с ее новой недвижимостью что-то не так. Ежедневно, как только садилось солнце, странные звуки, похожие на мычание, начинали доносится с чердака. Пугало то обстоятельство, что ночью они становились более явными. Неужели купила дом с привидениями? Эти мысли не давали покоя…

Человека старой закалки видно сразу. Не дожидаясь подмоги, дочь чекиста на восьмом десятке лет решила выяснить, в чем же все-таки дело, и сама отправилась на чердак. Чего там только не было! А вот привидениями и не пахло!

Миф о потусторонних силах с ходу был развенчан… Выяснилось: их роль благополучно взяли на себя… шершни! Да-да, это и были те самые привидения. Думаете, история на этом закончилась? Нет, она лишь приобрела новый виток.

Лидия Дмитриевна решила навести порядок на чердаке. В процессе на глаза попала необычная книга. Настоящий фолиант! Уборка тут же перестала быть приоритетным занятием.

– Книга сохранилась хорошо. Вот какой переплет, а шрифт – посмотрите, как она интересно набиралась! Правда, обложку съели мыши. Нахалки! – рассказывает о своей находке Zarya.by и в то же время негодует Лидия Дмитриевна.

Хозяйка сразу поняла, что книга старинная.

- Здесь имеются упоминания о Романовых! Но она не целиком посвящена царской семье. Тут еще молитвы есть и псалмы, которые православные в церкви читают. Некоторые разделы объединены по дням и о праздниках рассказывается, – дополняет женщина.

Что удивительно: в окрестностях, в радиусе 20 километров – ни единой церкви! Разве что местный костел, но это едва ли в счет.

Так книга и осталась в доме. Более того – на почетном месте. Хозяйка говорит, что с ее появлением в жизни многое изменилось. Прежде всего, стало легко. На душе легко.

- Я была атеистка, а сейчас молюсь – утром и вечером. Сейчас только поняла – никогда нельзя Бога отвергать! Никогда! Ведь, мы все живем в кредит у Бога! – уверена пенсионерка.





В настоящий момент, безусловно, хочется выяснить, что же это за книга – какой эпохе принадлежит и насколько это ценный экземпляр. Несмотря на отсутствие ответов на многие вопросы, на издание уже выстроилась очередь из коллекционеров. Однако задача – пристроить ее в хорошие руки. С этой целью Лидия Дмитриевна отправила несколько снимков издания специалисту из Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа.

Вот что ответил заведующий отделом редкой книги Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа НАН Беларуси Александр Стефанович: «Это церковнославянский язык, он же – старославянский. Беда в том, что книга – без начала и без конца. Это существенно усложняет задачу. Ведь, как правило, на первой и последней страницах содержится информация, которая многое объясняет. Чтобы дать более точную оценку – книгу нужно увидеть. Сказать что-то большее по фотографии сложно. Это что касается предварительной оценки».

Увы, чтобы получить исчерпывающий ответ, книгу нужно отдать на экспертизу. Как поступит Лидия Дмитриевна, пока неизвестно.





Так или иначе, женщина счастливчиком себя не считает, но уверена: кто-то покупает дома с привидениями, а кому-то достается участь поинтереснее. И в ее случае – ставка сыграла! Так или иначе, сейчас пенсионерка всерьез задумывается над тем, чтобы разместить еще одно объявление. И звучать оно будет так: «Куплю дом… с привидениями». Но – конечно же, это шутка!



