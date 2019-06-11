Студенты истфака помогли вытащить со дна карьера и привести в чувство парня

Источник материала: Виртуальный Брест

«Я там был не один, – Стас буквально с ходу предупреждает нас, что не собирается приписывать себе заслуги всех, кто спасал в тот злополучный вечер 18-летнего незнакомца, который по своей неосторожности оказался на дне карьера. – Искали его, вытаскивали на поверхность, проводили реанимационные мероприятия буквально все, кто стал свидетелем несчастного случая. Имен этих ребят, к сожалению, я не знаю».





О случившемся Стас Даниленко рассказал лишь узкому кругу людей, поэтому очень удивился, когда на следующий день после ЧП раздался звонок из вуза, где он учится, а потом и из МЧС , а затем и из редакции Zarya.by. Афишировать свой поступок он не собирался, долго отнекивался от интервью, но в конце концов дал добро, взяв с нас обещание упомянуть всех героев этой истории.

К нам в редакцию Станислав Даниленко пришел со своей одногруппницей Елизаветой Плисюк, в компании которой он и отдыхал на берегу карьера тем вечером, 6 июня.

Стас и Лиза – без пяти минут выпускники истфака Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. На носу у ребят – госэкзамен, к которому они вовсю готовятся. А в перерыве решили съездить на природу проветриться. Местом для пикника был выбран карьер, который находится в лесополосе между Тельмами и комбинатом строительных материалов.

– В тот вечер мы решили не купаться, – рассказывает Стас. – Вода была холодная, да и собиралась гроза. Мы спустились ближе к воде, подальше от остальных отдыхающих, которые расположились на верху склона. Достали ссобойки и стали глазеть по сторонам.

Внимание студентов сразу же привлекла компания из четырех человек, которая развлекалась на плавающем посреди карьера бревне. По словам Стаса и Лизы, ничего безрассудного ребята не творили, просто дурачились, как обыкновенные подростки.

– В один момент я увидела, что бревно перевернулось, – вспоминает Лиза. – И два парня оказались под ним. Спустя секунду-другую оба вынырнули. А потом… один из них скрылся под водой.

– Честно говоря, мы можем только предполагать, что произошло, потому что нам было не очень хорошо видно, что творилось в тот момент на воде, – добавляет Стас. – А людям, которые были наверху склона, и подавно. Поэтому сперва никто и не бросился спасать того хлопца. Тем более что компания, с которой он был, не подавала никаких сигналов бедствия и даже не звала на помощь.

Стас и Лиза забили тревогу лишь тогда, когда отчетливо услышали, как одна из девушек громко и растерянно сказала: «Он же не умеет плавать!» и начала звать кого-то с берега.

– Она не кричала «Спасите!» или «Тонет!», как обычно поступают в такие моменты, а просто звала «Максим, Максим!» – говорит Стас. – Понятное дело, что этот некий Максим, абсолютно не зная, что на воде происходит что-то страшное, не торопился к карьеру. Тогда я и побежал...

Лиза вспоминает, что как только Стас начал нырять, пытаясь отыскать на дне парня, она ринулась с криками «Тонет!» на верх склона. И ребята, отдыхавшие там, тут же поспешили на помощь.

– Мы подняли такую панику и шумиху, что к нам стали подплывать даже люди с другого берега, – рассказывает девушка. – Но беда была в том, что никто из очевидцев, кто был рядом с парнем в тот самый момент, когда перевернулось бревно, не мог толком сказать, где именно его следует искать. Они отправляли людей то туда, то сюда. А время шло, и мы с ужасом думали, что еще минута и, может, уже будет поздно.

– Поиски продолжались больше пяти минут и, к счастью, оказались успешными, – продолжает Стас. – Парня, если мне не изменяет память, обнаружил молодой человек по имени Андрей. Бездыханное тело находилось недалеко от берега. Мы подхватили его за руки-ноги и потащили на сушу. Это зрелище, конечно, не для слабонервных – синяя кожа и остекленные глаза, засыпанные песком...

Хорошо, что среди толпы оказался учащийся медицинского колледжа. Он и начал оказывать первую помощь: делать искусственное дыхание и откачивать воду из легких. Стас тоже участвовал в реанимационных мероприятиях. А Лиза и другие ребята в это время вызывали «скорую помощь».

Медики прибыли на место через минут 15. К тому моменту парня уже привели в чувство, и он даже порывался сам идти домой, но в конечном итоге согласился уехать вместе со «скорой».

– По-моему, его зовут Дима, и ему 18 лет. По крайней мере, так говорили в толпе, когда мы все вместе пытались его откачать, – отмечает Стас. – Да я ничего толком не знаю про него, но очень надеюсь, что из всего произошедшего он кое-что да вынесет. Ведь мораль этой истории даже не в том, что нужно быть осторожным на воде – это уже аксиома, а в том, что всегда нужно быть уверенным в людях, которые тебя окружают: не растеряются ли они в трудный момент, протянут ли руку помощи, когда это будет необходимо, нырнут ли за тобой под воду, чтобы вытащить… У меня ведь тоже был случай, когда я, мягко говоря, нахлебался воды, но в тот момент рядом оказались настоящие друзья, которые тут же достали меня буквально за шкирку…