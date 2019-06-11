СК: Оператора «5 элемента» подозревают в неуплате налогов

Источник материала: Виртуальный Брест

Следственное управление УСК по Минску расследует уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты сумм налогов ЗАО «Патио» по ст. 243 Уголовного кодекса, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.





«В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, в том числе вчера по поручению следователя органом дознания проведен обыск в помещении организации и изъятие первичной бухгалтерской документации. В рамках расследования представители организации не задерживались», — отмечено в сообщении.

В ведомстве не сообщили других подробностей по делу.

Статья 243 Уголовного кодекса Беларуси («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет — в зависимости от размера причиненного ущерба.

Напомним, во вторник, 11 июня, в головной офис группы компаний «Патио», которая управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент», нагрянули правоохранительные органы.

«С самого утра поднялся кипеж в офисе. Были маски-шоу. Мало кто понял, что происходит. Силовики продолжают находиться в офисе», — сказал источник.

«Ничего экстраординарного пока не происходит. Никто не задержан, никаких обвинений не предъявлено, изымаются документы по некоторым контрагентам для проверки. Офис компании и все магазины работают в штатном режиме», — пояснили в «Патио».

«5 элемент» является партнером федераций футбола, тенниса и баскетбола. А один из учредителей ритейлера Андрей Балабин ( № 68 в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов по версии «Ежедневника» ) — заместителем Рыженкова в федерации баскетбола. В настоящее время сеть насчитывает более 50 магазинов бытовой техники и электроники. Балабин недоступен для комментариев.