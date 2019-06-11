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СК: Оператора «5 элемента» подозревают в неуплате налогов
12.06.2019 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Следственное управление УСК по Минску расследует уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты сумм налогов ЗАО «Патио» по ст. 243 Уголовного кодекса,
«В рамках расследования проводятся необходимые следственные действия, в том числе вчера по поручению следователя органом дознания проведен обыск в помещении организации и изъятие первичной бухгалтерской документации. В рамках расследования представители организации не задерживались», — отмечено в сообщении.
В ведомстве не сообщили других подробностей по делу.
Статья 243 Уголовного кодекса Беларуси («Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет — в зависимости от размера причиненного ущерба.
Напомним, во вторник, 11 июня, в головной офис группы компаний «Патио», которая управляет сетью магазинов бытовой техники и электроники «5 элемент»,
«С самого утра поднялся кипеж в офисе. Были маски-шоу. Мало кто понял, что происходит. Силовики продолжают находиться в офисе», — сказал источник.
«Ничего экстраординарного пока не происходит. Никто не задержан, никаких обвинений не предъявлено, изымаются документы по некоторым контрагентам для проверки. Офис компании и все магазины работают в штатном режиме», — пояснили в «Патио».
«5 элемент» является партнером федераций футбола, тенниса и баскетбола. А один из учредителей ритейлера Андрей Балабин (
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Следственное управление УСК по Минску расследует уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты сумм налогов ЗАО «Патио» по ст. 243 Уголовного кодекса,...
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