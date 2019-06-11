Источник материала: Виртуальный Брест

16 июня на территории Брестского областного центра олимпийского резерва состоится юбилейное праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню отца – «День отца в Бресте – 10 лет - Бацькоўскі фэст». Брестчан традиционно приглашают принять активное участие, в том числе конечно же в третьем по счету, уникальном в стране «Папа –параде».





Мероприятие состоится так же в рамках различных праздничных событий приуроченных к 1000-летию любимого города.

В этом году международной инициативе - празднику День отца 109 лет, отмечается он в более чем 60 стран мира. Несмотря на то, что в Беларуси этот праздник до сих пор еще не является официальным, внимание к нему не ослабевает как со стороны негосударственных общественных объединений и так и различных госструктур в нашем городе.





Международный День отца по инициативе интернет - проекта "Действие!" (в последующем Брестское городское молодежное общественное объединение «Наследие») с 2009 года отчетливо обозначен и в нашем городе, в Бресте. С 2012 года в тесном сотрудничестве с Территориальным центром социального обслуживания населения Московского района г. Бреста главный отцовский праздник года приобрел более весомый статус, с 2013 прославляя осознанное отцовство мероприятие преобразилось в полноценный Фестиваль - «Бацькоўскі фэст». С 2016 года мероприятие проходит на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле.





Задача «Бацькоўскага фэста» - не только увеличить количество времени, проводимого папами с ребенком, но и улучшить качество этого досуга, помочь развитию ребенка и отношений в семье. Папы и дети примут участие в интерактивных развлечениях на площадках фестиваля и расширят кругозор, узнают о новых профессиях и технологиях, возможностях развития творческих способностей детей в легкой игровой форме.





В обширной фестивальной программе – юбилейный поздравительный концерт с участием как юных артистов из известных в городе образовательных и творческих центров так и профессиональных исполнителей – в этом году поют на сцене исключительно папы, разнообразные выездные аттракционы, творческие мастер-классы, увлекательные и познавательные конкурсы и развлечения для всей семьи, тир, катание малышей на пони, танцевальный флешмоб «Танцуем с папой!», и конечно же традиционный теперь уже, третий по счету «Папа-парад», принять участие, в котором может любой желающий папа с детьми. Мамы, бабушки в этот момент занимают свое почетное место в фан-зоне для приветствия парада.





Отцы Бреста, папаши, батьки, мужики - присоединяйтесь!)) Вашему вниманию схема - сбор, продвижение и так называемая фан-зона предстоящего "папа-парада"...









Более 10 интерактивных площадок фестиваля, организованных различными сервисами организации досуга, образовательные центры, секции и клубы спортивно-оздоровительной направленности.

Все это будет работать 16 июня на территории Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле с 11:00 до 17:00.

Полезные активные локации:

Рисуем в вместе с папой (Центр детского развития "ХэппиФоксис")

Читаем вместе с папой (Центр детского развития "ХэппиФоксис")

Играем вместе с папой

Поем вместе с папой

Вместе с папой мастерим

Вместе с папой кулинарим

Постигаем науку вместе с папой («Лайк Шоу Брест» с презентацией своих развлекательных шоу – «химическое шоу»!)

Предварительная программа:

11:00 - старт мероприятия.

11:30 – прохождение традиционного «Парада отцов» (третий!)

11:45 - Торжественное открытие с участием первого заместителя председателя Брестского горисполкома Кравчука Вадима Васильевича (яркого представителя многодетных отцов в Бресте)

12:00 - Чествование отцов в одиночку воспитывающих детей, наиболее активных глав многодетных семей Московского и Ленинского районов г. Бреста.

12:15 - Обширная концертно-развлекательная программа.

12:30 - Танцевальный флешмоб с участием пап с детьми «Танцуем с папой!»

13:30 - Показательное выступление сотрудников Брестского областного управления Департамента охраны вместе с четвероногими напарниками.

13:45 Водная феерия – показательные выступления огнеборцев – Городское МЧС .





11:00 - 17:00 - Работа аттракционов, познавательных и крайне полезных для всей семьи локаций от партнеров мероприятия.

В рамках мероприятия, на «презентационных площадках» нам предстоит встретиться с доблестными спасателями МЧС , с отважными сотрудниками правоохранительных органов, представителями Госавтоинспекции, которые приготовили для пап с детишками интересные и занимательные конкурсы, воинами 38-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций, бдительными сотрудниками Департамента охраны вместе со своими четвероногими помощниками а так же впервые в мероприятии примет участие Брестская Краснознамённая пограничная группа имени Ф. Э. Дзержинского.

Широкая концертная программа с выступлением как юных исполнителей и танцевальных коллективов, так и достаточно известных артистов от Студии искусств Анны Мусвидас, творческого центра «Арт Пиппер», образовательного центра «Май Бэби», ансамбля танца «Белая Русь», вокальной студии «Магалифф», студии современного танца «Шакира», Клуб групповой эстетической гимнастики с предметом "Принцесса спорта"... Ведущий концертной части мероприятия диджей радио «Брест» Дмитрий Ноговицын. Как и прежде, изюминкой развлекательной части станет танцевальный флешмоб «Танцуем с папой!». В этом году помимо выступления танцевальных и вокальных детских коллективов поют папы – известные в городе исполнители – Игорь Муха, Александр Кривоносов, Юрий Харевич, Геннадий Санько и др…

Организаторами предусмотрена возможность для посещения фестиваля детьми из социальных учреждений, а также инвалидов-колясочников и детей с психофизическими нарушениями. Двери фестиваля широко откроются в том числе и для них - дети смогут свободно посетить все площадки и принять участие во всех активных зонах фестиваля совместно с известными спортсменами, артистами, сфотографироваться со знаменитостями, поучаствовать в конкурсах, квестах и получить призы и подарки. В этом году организаторы подготовили обновленную и еще более интересную программу. Детей и родителей ждут новые тематические секции.





Организаторы семейного праздника «Бацькоўскі фэст» являются:

Инициатива проведения праздника «День отца в Бресте» принадлежит Брестскому городскому молодежному общественному объединению "Наследие", совместно с Территориальным центром социального обслуживания населения Московского района г. Бреста и Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле при поддержке администрации Московского района г. Бреста и Брестского городского исполнительного комитета.

В качестве почетных гостей приглашены отцы в одиночку воспитывающие детей, многодетные семьи в том числе учебно-воспитательный проект «Детский квартал на Васнецова», который объединяет пять домов семейного типа в городе.

Нас ожидает в этом году множество сюрпризов.

Ждем вас, друзья!))

Кстати, в преддверии замечательного праздника "День отца в Бресте" организаторы предлагают принять участие в "фотовызове" - сфотографироваться с папой и выложить свою фотку в своей излюбленной социальной сети с хештегом #деньОтцавБресте10лет но, непременно продублировав фото в специальный фотоальбом события - https://vk.com/album-182412890_263742149 , самый классный снимок заслужит особого внимания непосредственно на сцене в рамках концертной части мероприятия а самого автора ожидает презент от одного из партнеров праздника.



