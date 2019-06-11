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Финансовый объем сделок БУТБ увеличился в 2019 года на 28 процентов

12.06.2019 14:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Финансовый объем сделок БУТБ увеличился в 2019 года на 28 процентов

Сумма сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", в январе-мае превысила 1,95 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив, более трети биржевого товарооборота пришлось на секцию лесопродукции: объем сделок составил 764 млн рублей, что на 40% больше, чем в январе-мае прошлого года.

В структуре продаж на внутреннем рынке преобладали сделки с круглыми лесоматериалами. Сумма таких сделок увеличилась на 44%, достигнув 295 млн рублей, продажи услуг по лесозаготовке приросли на 94% - до 73 млн рублей.

По продажам бумажной продукции сумма сделок превысила 18 млн рублей, прибавив 35% к прошлогоднему показателю.

В экспорте традиционно доминировали пиломатериалы и щепа. В частности, объем внешнеторговых сделок с пилопродукцией составил 276 млн рублей, что на 21% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Продажи щепы на внешний рынок увеличились на 64% - до 73 млн рублей. Положительная динамика была характерна и для деревянных кольев, столбов и дров. За пять месяцев 2019 года стоимостной объем сделок с данной группой товаров приблизился к отметке 5 млн рублей, что в 4,7 раза больше.

В секции металлопродукции товарооборот остался на уровне января-мая 2018-го - 569 млн рублей. Львиную долю от этой суммы составляет реализация черных металлов и изделий из них белорусским потребителям. Товарооборот по этой группе составил 427 млн рублей. Сумма сделок с электротехнической продукцией достигла 33 млн рублей.

Продажи угля на внутренний рынок ушли в небольшой минус, снизившись на 5% - до 57 млн рублей. Сделкам по цветным металлам, изделиям из них и лому не хватило 1% до прошлогоднего результата: они остановились на отметке 29 млн рублей. Секция сельхозпродукции приросла на 60% при общей сумме сделок чуть более 422 млн рублей.

 Наибольшим спросом на внутреннем рынке пользовались злаковые и кормовые добавки, сухое молоко и сычужные сыры. Так, поставки добавок увеличились в стоимостном выражении на 50% (до 103 млн рублей), молока - в 73 раза (до 48 млн рублей), а сыров - в 48 раз (до 34 млн рублей).

Сумма сделок по закупке шротов и жмыхов масличных культур, наоборот, потеряла 4% и составила 110 млн рублей.

В тройку ключевых экспортных позиций вошли сливочное масло, сухое молоко и продукция переработки масличных культур. В первом случае сумма биржевых сделок выросла в 2,7 раза (до 44 млн рублей), во втором - на 88% (до 11 млн рублей), в третьем - на 23% (до 5 млн рублей).

В секции промышленных и потребительских товаров экономические показатели также улучшились. С начала года совершено более 28 тыс. сделок на общую сумму 181 млн рублей, что на 20% больше, чем в январе-мае прошлого года. Основной объем продаж пришелся на внутренний рынок, где преобладали закупки строительных материалов, механизмов, транспортных средств, оборудования и комплектующих.

С мая текущего года на БУТБ появилась новая секция перспективных товаров, ориентированная на экспорт. Пока здесь торгуются только цемент и щебень, в ближайшее время добавятся такие высоколиквидные позиции, как стекло и стекловата. С момента запуска секции сумма сделок составила 18 млн рублей.

 
 
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Сумма сделок, совершенных в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", в январе-мае превысила 1,95 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период...
 
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