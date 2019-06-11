В Минске закрасили граффити, которое одобрила администрация района

Источник материала: KYKY

Минские художники нарисовали граффити, но ровно через неделю их работу закрасили. Об этом рассказала PR-менеджер винного бара «Свободы.4» Ольга Мжельская в Facebook.

Автор изображения – беларусы Ульяна Невзорова и Павел Жилковский. Со слов Ольги, ребята предварительно согласовали свои эскизы с администрацией Центрального района Минска, по которым нанесли мурал на одну из стен улицы Обойной, рядом с домом №10. Но спустя семь дней изображение полностью покрыли серой краской, в результате чего от граффити ничего не осталось.

В комментариях под публикацией в Facebook Мжельская объяснила, что решение уничтожить работу приняла как раз та администрация, где Ульна и Павел одабривали эскизы. Но в чате «Минск: какие люди – такой и город» ситуацию обсуждают в другом ключе. Глава администрации Центрального района Дмитрий Петруша написал , что мурал закрасила «Минская обойная фабрика».