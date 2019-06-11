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Музей на колесах: в путь по Беларуси отправился автобус с реликвиями ВОВ

12.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В честь празднования 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков в путешествие по стране отправится специальный автобус. Он повезет по городам реликвии времен Великой Отечественной войны, которые школьники и студенты собирали в память о своих воевавших дедушках и прадедушках. Марафон начался во вторник в Минске и завершится 3 июля. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Точка отправления символическая – стела «Минск – город-герой». Сотни молодых людей собрались здесь во вторник, чтобы возложить цветы к монументу перед стартом марафона.

В руках у участников были фотографии воевавших родственников. Эти снимки они разместят в специальном альбоме «Родные лица победы»: его возьмут в долгую поездку по стране. Страниц всего 75, но место найдется для каждого воина.

«Остальные будут записаны на диск и станут неотъемлемой частью альбома. Этот альбом поможет вспомнить о всех, кто воевал. И помог нам жить под мирным небом», – пояснила участница марафона Анна Петровская.

Вслед за участниками марафона отправится и настоящий музей на колесах. Его экспозиция постоянно пополняется ценными предметами и фотографиями. Работа началась еще в мае.

«Наши ребята в каждом регионе, в каждом уголке Беларуси искали свидетельства о своих дедах, о своих прадедах. Их фотографии, их краткие биографии. Каждый изучал своих родных и близких. В том числе, – изучали названия улиц. Нам очень важно, чтобы вся эта память осталась у нас», – отметил первый секретарь Центрального комитета Белорусского Республиканского союза молодежи Дмитрий Воронюк.

Марафонцев ждет насыщенная программа: концерты и тематические встречи. Но, в первую очередь, молодежь едет не за этим, а чтобы исполнить свой долг перед ветеранами и сохранить память о воинах Великой Отечественной войны. 

На «брендированном» автобусе участникам акции предстоит преодолеть тысячи километров. Они посетят областные центры и маленькие города Беларуси, места боевой славы, где встретятся с ветеранами, пообщаются с ними, запишут воспоминания. А еще соберут реликвии времен Великой Отечественной войны.

После завершения марафона молодые люди присоединятся к празднованиям в честь Дня освобождения Беларуси от фашистских захватчиков. 

Первым городом на маршруте станут Барановичи. Участники взяли с собой флаг Беларуси: к концу пути на нем вышьют имена героев войны.



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Теги: Минск
 
 
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Автобус повезет по городам страны реликвии времен Великой Отечественной войны, которые школьники и студенты собирали в память о своих воевавших родственниках.
 
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