Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси с 13 по 15 июня из-за жары

Источник материала: Аргументы и факты

«Аномально жаркая погода с температурным фоном значительно выше климатической нормы будет сохраняться в Беларуси на этой неделе. Мы продлеваем штормовое предупреждение из-за жары на ближайшие трое суток, 13-15 июня.

На большей части территории страны температура днем будет достигать 30-33 градусов. По югу Беларуси, в Гомельской и Брестской областях, столбик термометра будет подниматься и до 34 градусов. Это оранжевый уровень опасности. Вероятность осадков невелика, ожидаются только небольшие дожди локального характера. В связи с продолжительной жарой и отсутствием осадков повышается уровень пожарной опасности в лесах, будьте осторожны с огнем», - сказали в Белгидромете.

12 июня в Беларуси преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит от 28 до 33 градусов.