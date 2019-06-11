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В России из-за грозы сигнализация сработала почти у всех машин на парковке (настоящее шоу!)
Источник материала: Tut.by
В ночь на 12 июня на российский Екатеринбург обрушился ливень с грозой. И в этом нет ничего необычного, но в одном из микрорайонов гром был настолько сильным, что заставил сработать сигнализацию сразу у десятков автомобилей! Посмотрите эффектное видео и порадуйтесь, что это случилось не у вас под окнами.
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Выглядит эффектно, но вряд ли жильцы соседних дворов были довольны таким зрелищем.
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