В России из-за грозы сигнализация сработала почти у всех машин на парковке (настоящее шоу!)

Источник материала: Tut.by

В ночь на 12 июня на российский Екатеринбург обрушился ливень с грозой. И в этом нет ничего необычного, но в одном из микрорайонов гром был настолько сильным, что заставил сработать сигнализацию сразу у десятков автомобилей! Посмотрите эффектное видео и порадуйтесь, что это случилось не у вас под окнами.