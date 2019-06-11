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Все лето и бесплатно. В Ok16 покажут лучшее молодое кино Беларуси

12.06.2019 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все лето во внутреннем дворике пространства Оk16 будет проходить Open air cinema, то есть под открытым небом можно бесплатно смотреть молодое белорусское кино и слушать крутые лайвы.


Кадр из фильма «Драма»

В этом году на открытом воздухе с пледами и зонтами снова можно будет посмотреть экспериментальные белорусские фильмы, которые больше нигде не показывают. Можно сказать, что это будет «Белкинолето» 2.0, замиксованное с такими инициативами, как «Нефільтраванае кіно» и «Кинобалаган». Из дворика исторического музея проект переезжает ближе к Ok16. Пока что полной программы нет, но мы знаем, что показы будут проходить дважды в месяц по выходным в 21.00. Не прозевайте первый смотр — он уже 16 июня.

В рамках кинематографического опен-эйра покажут альманах «Драма» — ее сделали самые известные молодые режиссеры в Беларуси: Никита Лаврецкий, Леша Свирский и Юля Шатун, которая сняла фильм без денег и выиграла «Лiстапад»

Вот трейлер для тех, кто пока сомневается, стоит ли идти.

Первые критики, посмотревшие кино, высоко его оценили. Дарья Амелькович пишет в газете «Культура»:

— Гэта драма, якая выглядае сапраўды надзённай: як зрабіць свой уласны жыццёвы праект аптымальным для сябе і блізкіх? Як не здрадзіць свайму прызванню? Як знайсці прыгажосць у звычайным? […] Прызнацца, адказы на многія пытанні тут завісаюць у паветры. Але я думаю пра гэтае кіно ўжо другі тыдзень.

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Все лето во внутреннем дворике пространства Оk16 будет проходить Open air cinema, то есть под открытым небом можно бесплатно смотреть молодое белорусское кино и слушать...
 
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