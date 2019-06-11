ЕБРР увеличит размер финансирования белорусской экономики

Источник материала: Ежедневник





В штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне состоялась встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком.

Объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в экономику Беларуси в 2019 году может превысить 360 млн евро, заявил в ходе переговоров премьер-министр, сообщила пресс-служба Совмина.

"Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании инвестиций ЕБРР, причем как в государственный, так и в частный сектор. Мы вчера обсуждали с Аланом Пию (вице-президент ЕБРР), что мы должны вместе поработать над тем, чтобы планку прошлого года превысить. У нас есть все возможности при хорошей, слаженной работе превысить объем в 360 млн евро", - отметил Сергей Румас.

По словам премьер-министра, Беларусь высоко ценит доверительные отношения с ЕБРР.

"Готовность сторон к равноправному диалогу стала залогом успеха нашего взаимодействия", - считает он. Сейчас Правительство и Европейский банк реконструкции и развития готовятся к подписанию ряда новых соглашений в сфере транспорта, ЖКХ и энергоэффективности.

Подводя итоги встречи, первый вице-президент ЕБРР, заявил, что Европейский банк реконструкции и развития удовлетворен динамичным развитием отношений с Беларусью.

"У нас сейчас прошли очень плодотворные переговоры с премьер-министром, в частности, мы обсуждали такие вопросы, как приватизация, улучшение состояния инфраструктуры и работу по многим другим направлениям", - отметил Юрген Ригтеринк.

После встречи подписаны меморандумы по сотрудничеству для создания Совета по иностранным инвестициям Беларуси, а также по предприватизационному содействию для ОАО "Витебскдрев“. Кроме того, ЕБРР выделяет 15,5 млн евро для программы чистой воды в Витебской области.

"Подписанные документы объединяют прекрасные взаимоотношения, которые сложились с правительством Беларуси и с белорусским народом. Это не пустые слова - можно посмотреть на наш оборот с Беларусью, который четыре года назад составлял 50 млн евро, а в прошлом году - 360 млн евро. Наше партнерство развивается очень динамично", - считает первый вице-президент ЕБРР.

По его словам, банк надеется перевыполнить прошлогодний показатель по инвестициям в 2019-м и последующие годы.

"У нас крепкий задел проектов. Надеюсь, что в этом году мы выйдем как минимум на 350 млн в различного рода инвестиционных проектах и проектах по подготовке предприятий к приватизации", - сказал Юрген Ригтеринк.