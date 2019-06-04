В агрогородке Бильдюги утонул человек

Источник материала: Клiч Радзiмы

Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в выходные дни либо после работы поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни…

Трагедия случилась 7 июня. Житель агрогородка Бильдюги, 1971 года рождения, утонул в местном искусственном пруду-копани. Его тело нашли и достали водолазы Браславской спасательной станции. По данному факту проводится проверка. Известно, что мужчина ловил рыбу. На берегу найдены удочка, велосипед и распитая бутылка спиртного.

Напоминаем, что согласно решению райисполкома от 21 апреля 2014 года № 305 отдыхающим запрещается: купаться в запрещенных для купания местах рек, мелиоративных каналов, очистных сооружений, пожарных водоемов, искусственных водоемов, прудах-карьерах; кататься на лодках, катерах и других плавучих средствах в местах купания в период с 15 мая по 15 сентября.

Отведено место для купания в границах акватории реки Дисна, согласно техническому паспорту пляжа, расположенного на территории городского поселка Шарковщина по улице Водопьянова (спасательный пост).

Согласно Административному кодексу Республики Беларусь купание в запрещенных местах влечет административную ответственность (наложение штрафа в размере от одной до трех базовых величин).

Также нельзя: распивать на пляже спиртные напитки; прыгать в воду с лодок, катеров, других сооружений, не приспособленных для этих целей; использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению; плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах; организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающегося, а также совершать другие действия, которые могут стать причиной несчастного случая.

Председатель районного общества спасения на воде Владимир Валерьевич Котович обращается к отдыхающим и тем, кто проживает вблизи рек, чтобы они не мусорили в местах отдыха. Также он просит родителей не оставлять детей без присмотра и не отпускать их к водоемам одних.

Елена АНАНИЧ.