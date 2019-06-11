Инфляция в Венесуэле с начала года выросла до 900%

Источник материала: Tut.by

Рост цен в Венесуэле с начала этого года составил более 900%. Такие данные обнародовал в понедельник член комитета по финансам Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.



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"Инфляция в мае составила 31,3%, накопленная с января этого года — 905,6%", — написал депутат в Twitter. В годовом выражении рост цен оказался на уровне в 815 тыс. процентов. В апреле стоимость товаров и услуг в Венесуэле увеличилась на 44,7%, при этом в годовом выражении инфляция достигла 1,3 млн процентов.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 миллионов процентов.