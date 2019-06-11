Минская таможня проведет акцию «Что следует знать, пересекая границу»

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, 13 июня с 11 до 12 часов сотрудники Минской региональной таможни с участием представителей Национального аэропорта «Минск», факультета международных отношений Белорусского государственного университета и служб, осуществляющих контрольную деятельность на территории аэропорта, будут разъяснять пассажирам нормы действующего законодательства при пресечении границы.

В зоне регистрации возле информационного табло будет работать открытый справочный стол, где все желающие смогут получить подробные разъяснения от сотрудников таможни, пограничной службы, службы авиационной безопасности, фитосанитарного контроля, санитарно-карантинного контроля и ветеринарного контроля.

Студенты-волонтеры на территории Национального аэропорта «Минск» будут раздавать памятки с таможенными правилами пересечения границы, а также проведут конкурсы на знание гражданами правил таможенного законодательства с вручением сладких подарков тем, кто продемонстрирует хороший уровень знаний.

На электронных табло в аэропорту транслируется информационный видеоролик о правилах пересечения границы, подготовленный к проведению II Европейских игр. Ожидается, что проводимая акция будет способствовать правовому просвещению граждан, пересекающих государственную границу Республики Беларусь, а также профилактике правонарушений.