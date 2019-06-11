На прямой линии «Гомельскай праўды» — директор ОАО «Гомельский специализированный комбинат» Александр Попов

Источник материала: Газета Авангард

Кто отвечает за чистоту на кладбищах?

Можно ли использовать одну могилу дважды?

На каких кладбищах больше нельзя хоронить людей?

Эти и другие вопросы, которые входят в компетенцию спецкомбината, можно задать на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции — директор ОАО «Гомельский специализированный комбинат» Александр Владимирович Попов.

Звоните в пятницу, 14 июня, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «прямая линия».



