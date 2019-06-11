Лето — пора веселья и новых открытий. Впечатлениями нужно запастись на целый учебный год вперед.

В период летней оздоровительной кампании 2019 года в Смолевичском районе в оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием оздоровятся 1701 учащихся.

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе учреждений образования будут работать в 4 смены:

1 смена (03.06-22.06.2019) – 19 лагерей, 740 человек (из них 2 лагеря труда и отдыха для 30 учащихся, 1 лагерь для детей-инвалидов на базе ГУО «Смолевичский ЦКРОиР» 10 человек, 4 лагеря СДЮШОР);

2 смена (24.06-13.07.2019) – 5 лагерей, 115 человек (из них 1 лагерь труда и отдыха для 20 уч-ся);

3 смена (15.07-03.08.2019) – 2 лагеря, 30 человек;

4 смена (05.08-24.08.2019) – 4 лагеря, 80 человек.

Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием будут организованы на базе:

— ГУО «СШ №1 им.В.Ф. Купревича г.Смолевичи» (15 чел.),

— ГУО «СШ №2 г.Смолевичи» (20 чел.),

— ГУО «СШ №3 г.Смолевичи» (15 чел.).

Принимающая организация – КУП «Смолевичское ЖКХ» (Благоустройство территории).

На базе ГУО «Смолевичская районная гимназия» будет работать

18-дневный лингвистический лагерь дневного пребывания.

На базе ГУО «Средняя школа № 1 им.В.Ф.Купревича г.Смолевичи» будет работать 2 лагеря общественно-гуманитарного профиля.

В ГУО «Средняя школа № 2 г.Смолевичи», ГУО «Средняя школа № 3 г.Смолевичи», будут работать 18-дневные лагеря дневного пребывания для высокомотивированных детей.

С 24.06 по 03.07.2019 года на базе ГУО «Усяжская средняя школа» совместно с заинтересованными службами будет организована работа оборонно-спортивного лагеря с круглосуточным пребыванием для 40 детей подучетной категории.

Кроме того, в июне – августе будут работать палаточные оздоровительные лагеря следующих профилей:

— художественный (ОО «Зеленый крест») – 50 чел., 1 лагерь;

— туристско-краеведческий – 241 чел., 19 лагерей;

— эколого-биологический – 30 чел., 2 лагеря (ГУО «Драчковский УПК д/с — СШ», ГУО «Курковский УПК д/с-СШ»).

325 учащийся (из них, по плану, 40 детей-сирот) будут оздоравливаться в загородных лагерях: «Волна» Смолевичского района, «Горизонт» п.Радошковичи, «Смена» Смолевичского района, «Искра» Смолевичского района, «Чайка» Борисовского района, «Бродовка» Борисовского района.

Всего в оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием в период летней оздоровительной кампании 2019 года оздоровятся 736 человек.

С 05.08. по 24.08.2019 года будет организован лагерь на базе

ОК «Огонек» для 30 воспитанников ГУСУ «СДЮШОР».

На базе ГУО «Средняя школа № 1 им. В.Ф.Купревича г.Смолевичи», ГУО «Средняя школа № 2 г.Смолевичи», ГУО «Средняя школа № 3 г.Смолевичи, ГУО «Курковсский УПК д/сад-СШ», ГУО «Верхменская СШ им.В.А.Тумара», ГУО Барсуковская СШ», в июне 2019 года будет организована временная занятость 52 учащихся в бригадах по пошиву постельных принадлежностей.

В оздоровительных лагерях всех типов организованы безопасные условия пребывания детей, мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание детей, профилактику вредных привычек (в том числе курительных смесей, спайсов). Запланировано проведение совместных мероприятий с сотрудниками Смолевичского РОВД, РОЧС, ОСВОД, ЦРБ и др., а также проведение следующих акций: «Малая Родина: эстафета полезных дел!», «Беларусь помнит», республиканская героико-патриотическая акция «Великой Победе – 75!», запланирован ряд мероприятий приуроченных ко II Европейским играм.

Мы надеемся, что лето 2019 года запомнится всем яркими и запоминающимися играми, походами, конкурсами, викторинами, квестами – все это очень здорово и увлекательно.

Л.Д. Тарасова, методист учебно-методического кабинета.

Фото носит иллюстративный характер.