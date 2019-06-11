19 июня 2019 года состоится прием граждан, в котором примут участие начальник управления внутренних дел Минского облисполкома, генерал-майор милиции Александр Александрович КОВАЛЬЧУК,  прокурор Минской области  Олег Владимирович ЛАВРУХИН,  начальник управления Следственного Комитета Республики Беларусь  по Минской области Павел Владимирович ИГНАТОВ. Прием будет осуществляться по адресу: г.Смолевичи, ул.Советская, 125 (Смолевичский райисполком), с 15.00 до 16.00 часов.

Предварительная запись по телефону 25-8-91 с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 13-14 июня 2019 года.