19 июня 2019 года состоится прием граждан, в котором примут участие начальник управления внутренних дел Минского облисполкома, генерал-майор милиции Александр Александрович КОВАЛЬЧУК, прокурор Минской области Олег Владимирович ЛАВРУХИН, начальник управления Следственного Комитета Республики Беларусь по Минской области Павел Владимирович ИГНАТОВ. Прием будет осуществляться по адресу: г.Смолевичи, ул.Советская, 125 (Смолевичский райисполком), с 15.00 до 16.00 часов.

Предварительная запись по телефону 25-8-91 с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 13-14 июня 2019 года.