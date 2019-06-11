Комплекс мероприятий под названием «Неделя здоровья», направленный на сохранение и укрепление здоровья граждан пожилого возраста, которые посещают отделение дневного пребывания Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения, прошел с 23 по 31 мая.

Неделя включала целый комплекс мероприятий, разработанный при поддержке Смолевичской центральной районной больницы. Старт профилактической акции дал «Марафон долголетия», который объединил любителей скандинавской ходьбы. Главная цель подобных мероприятий – пропаганда среди пожилого населения приоритетов здорового образа жизни, развитие интереса к физически активному образу жизни, в том числе – к занятиям скандинавской ходьбой.

28 мая для пенсионеров прошла акция «Узнай свое давление», которую провела помощник врача Светлана Ясева. Не только измерить давление, но и поговорить о том, как сберечь и приумножить здоровье, смогли пожилые люди.

В течение всей недели посетителям отделения была предоставлена возможность укрепить здоровье с помощью кислородных коктейлей, которые повышают сопротивляемость организма вирусам и инфекциям, нормализуют сон и артериальное давление и даже эффективны в борьбе с хронической усталостью. Специалистами доказано, что если употреблять всего один стакан кислородного коктейля в сутки, организм получает огромную дозу необходимых микроэлементов. Подобное количество полезных частиц для организма можно сравнить с двухчасовой прогулкой по сосновой роще. Напиток несет пользу не только при лечении недугов, но и профилактирует их.

30 мая для посетителей отделения была организована беседа за круглым столом с врачом-терапевтом Валентиной Артишевской, которая попыталась убедить пожилых людей в том, что здоровье нужно беречь и обращаться в медучреждение при первых признаках недомогания, а не тогда, когда заболевание уже запущено и терпеть невмоготу. Хоть старости нельзя избежать, но есть возможность ее отдалить и продлить хорошее самочувствие. И главные помощники в этом деле – полезные привычки, которыми не поздно обзавестись в любом возрасте.

Елена АВДЕЕВА, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН».