«Не знал, где Брест. Брест? Это во Франции?» Чешский тренер делает местное «Динамо» сильнее БАТЭ

Источник материала: Tut.by

Чешский тренер брестского «Динамо» Марцел Личка тоже готов возглавить «Манчестер Юнайтед», как Диего Марадона . В некотором смысле он даже больше заслуживает такого шанса. Чеха назвали лучшим тренером мая в белорусском футболе. Под его руководством брестское «Динамо» — команда звезд, провалившаяся год назад, — лидирует в чемпионате. В интервью SPORT.TUT.BY Марцел рассказал о своей философии, невежестве польских пограничников, а также на примере 13-летних динамовцев показал, как делает установки для взрослой команды.





«Болельщики работают целую неделю, чтобы позволить себе купить билет на матч, и не хотят смотреть, как обороняются»

Брестское «Динамо» — единственная команда в чемпионате Беларуси по футболу, которая идет по дистанции без поражений. Позади треть чемпионата, и брестчане опережают по очкам ближайших конкурентов — БАТЭ и солигорский «Шахтер».

«Динамо» дважды победило БАТЭ с начала 2019 года: 3:1 в Суперкубке страны и 1:0 в чемпионате. А 6 июня достижение главной команды повторило «Динамо» в возрасте до 13 лет. Мальчишки были лучше сверстников из БАТЭ (3:1) в специальном матче — «детское класико». Встреча состоялась на стадионе «Брестский».

Перед игрой ребят напутствовал главный тренер «Динамо» Марцел Личка. Он выступил сразу за хозяином клуба Александром Зайцевым.

— Сегодня я буду с вами говорить, как с большими, окей? — начал Марцел. — Ты сегодня Нехайчик, ты — Дуарте, окей? Я сегодня хочу смотреть одну команду, которая не боится ошибок. Футбол — это игра ошибок. Если будешь бояться играть с мячом, то и на поле не надо выходить! Там идет игра. На поле лишь те игроки, которые уверены в себе и уверены в победе. Которые верят, что однажды будут играть в «Реал Мадрид», БАТЭ или здесь, в Бресте. Хорошие игроки всегда хотят показать болельщикам, что «Динамо Брест» — лучшая команда в стране. Так что, ребята, желание, сердце и что? Одна команда! Не индивидуальный игрок, а одна команда, окей? Десять человек — одно сердце, да?

— Дааа! — выкрикнули динамовцы-подростки. На поле они вышли слегка взвинченными и вскоре пропустили быстрый гол. Отыгрались, забили еще дважды и завершили встречу празднованием победы с кубком в руках.

— Неплохо играли. Может, какие-то премиальные будут, а, Джоэл? — это Личка подтрунивает над своим любимчиком — форвардом главной команды Джоэлем Фамейе. Еще около десятка игроков «Динамо» пришли поздравить U-13 с победой над БАТЭ. — Вы, ребята, супер! Еще два-три года и Джоэл — out, а вы — in, и в команду. Спасибо за игру!



















— Дети любят, когда старшие говорят с ними, как с равными, — уверен Марцел. — Да, это дети, но в 13 лет они уже смотрят на девочек. Вот и «детское класико» для них большой праздник. В Чехии нет ничего подобного. Чешские дети играют друг с другом, но без атмосферы, без болельщиков, без давления.

Марцел воспитывает сына и дочь. Себастьяну, кстати, тоже 13 лет. Он мечтает стать футболистом, как когда-то его отец и дедушка. Мальчику интересны чешские топ-клубы — «Славия» и «Спарта», однако он ходит в академию «Богемианс Прага 1905».

— Она находится близко к нашему дому в Праге, — рассказывает Марцел. — Когда сыну было 6 лет, его вместе с друзьями пригласили в «Богемианс». Он пошел. Потом его звали в «Славию Прага», но Себастьян сказал, что хочет заниматься в «Богемиансе». За этот клуб выступал Антонин Паненка. У клуба прекрасный стадион на восемь тысяч мест. Идет команда в середине турнирной таблицы или внизу, всегда пять-тысяч человек приходят. У «Богемианса» верные фанаты.

В конце июня в Чехии школьники уйдут на летние каникулы, так что скоро Себастьян вернется в Брест. Когда он приезжал в прошлый раз, то ходил на тренировки «Динамо». При этом его не очень заботит, как выступает команда, где его отец — главный тренер. Так сказал Личка на пресс-конференции после победы брестского «Динамо» в Суперкубке.

Тренер развил тему отношений с сыном:

— В начале июня он позвонил с вопросом: «Тебя что, назвали лучшим тренером мая в чемпионате Беларуси?» — «Да». — «А почему ты мне не сказал?» — «А почему ты меня не спросил?» Себа не всегда знает, когда играет «Динамо». У него свои заботы. Но, слушайте, я купил ему одежду из фан-шопа «Динамо», и он ходит в ней в школу. А еще — новую форму брестского «Динамо», домашнюю (в небесно-голубых цветах, напоминает форму «Манчестер Сити». — Прим. Ред.). Ему нравится.



Дочь Марцела Лички Элизабет (слева) на сцене Пражской оперы и сын Себастьян. Фото: instagram.com/marcellicka

При Марцеле Личке «Динамо» показывает привлекательный футбол. Подолгу контролирует мяч, а, если не получается забить, упрощает игру. С результативностью в нынешнем сезоне дела обстоят неплохо. В среднем команда забивает по 2,3 гола за игру. Особенно не повезло «Неману», в чьи ворота брестчане отгрузили шесть мячей.

— Я люблю активный футбол, — поясняет Личка. — Возможно, защита в таком случае не будет очень надежной, але, если моя команду умеет забивать голы, можно выиграть со счетом 4:3. Но будут такие игры, как с БАТЭ, где можешь не реализовать моменты и пропустить в ответ. Так, проиграешь. С другой стороны, больше раз с такой манерой выиграешь, а не проиграешь. Ну и болельщики! Они работают целую неделю, чтобы позволить себе купить билет на матч. В Бресте — супер: билеты стоят всего 9 рублей, не так дорого. И все же ты не хочешь прийти на стадион и смотреть, как команда обороняется. Нет, люди ходят на футбол, как в театр: нужны голы, эмоции, карточки, пенальти.

«Вот вам вопрос: сколько нужно на поле игроков, как Милевский, Месси или Роналду?»

Впервые в Брест Марцел Личка приехал в 2018 году помощником приглашенного главным тренером Радослава Латала.

— Когда Радек сказал мне про возможность поработать в брестском «Динамо», я не знал, где Брест. «Брест? Это во Франции? Там, где играл мой брат?» — такая была первая мысль. Радек: «Нет, это в Беларуси». Про Беларусь слышал, что оттуда БАТЭ. Мой друг Давид Зоубек выступал в минском «Динамо». Все.

В августе прошлого года Личка стал главным в «Динамо», так как Латала и его сменщика клуб уволил. Под руководством Лички команда завершила чемпионат страны прошлого года на шестом месте с отставанием от БАТЭ в 21 очко. Личку оставили руководить «Динамо», и пока он не разочаровывает.

— В первый год моей работы в «Динамо» ни я, ни Латал ничего не знали про силу других команд в лиге и необходимость играть на искусственном поле, — признается Марцел. — На второй год это знание пришло. Кроме того, зимой костяк команды сохранился. В команде есть конкуренция. Никто не может быть уверенным в том, что он в основном составе. Два раза Миля (Артем Милевский. — Прим. Ред.) не играл, Сава (Павел Савицкий. — Прим. Ред.) не играл, Денис Лаптев — тоже. Никто не обижается, все выкладываются на тренировках. И когда наши футболисты входят в игру со скамейки, то добавляют качества. Нет такого, чтобы после замены становилось хуже: либо на том же уровне, либо лучше.

Год назад у нас было 10 полевых игроков для основы, а сейчас их 14. Плюс Юзепчук, Павлюченко, Никифоренко — молодые ребята. Джоэл? Хм, ему 22 года, но это по паспорту.

— Думаете, он выглядит старше?

— Нет, все там хорошо!

Когда чуть позже Джоэл проходил мимо Марцела, чех остановил его словами: «Джоэл, я сказал им, что тебе 32 года. Извини, мой друг. Ха-ха.Ты мне нравишься, потому что тебе нравятся мои шутки».

— Я люблю шутить и смеяться над собой. Одна моя подружка из Чехии (сейчас живет в Италии) прислала картинку, где я и Хит Леджер (знаменитый по роли Джокера актер. — Прим.ред.). Она написала: «Марцел, это ты, только у тебя уже не так много волос на голове!» А я: «Как? Посмотри!» Мне нравится быть самим собой. Окей, тренер может смотреть на других тренеров, учиться чему-то у них, учиться на семинарах. Но если ты захочешь что-то скопировать, то копия не получится хорошей. Нужно искать свою дорогу.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Приятно, когда тебя называют лучшим, но так случилось, потому что вся команда хорошо сработала, — развивает тему прогресса «Динамо» Личка. — Без моих помощников Питера Левена, Андрея Прокопюка, Василия Хомутовского, Андрея Колесникова и Сергея Петровича Ковальчука ничего не вышло бы. Все внесли вклад. И, конечно, команда!

Прошу своих игроков использовать лучшие качества. Говорю, Миля, что ты умеешь? Ты не можешь бегать спринты, так что ищи момент и отдай последнюю передачу. Джоэл, а что можешь ты? Ты быстрый, можешь играть на скорости. Не выдумывай ничего. Жди шанса. Жди передачу за спину соперникам. Сделай все на скорости, потому что ты быстрый. Кики, ты сильный, агрессивный. Делай только то, что умеешь. Дуарте, я ставлю тебя на игру, потому что ты отдаешь пасы через линии, делаешь длинные передачи, как Саша Нойок. Саня, вот ты сколько имел ударов по воротам? Zero! Так ведь это одно из лучших твоих качеств — удары по воротам, а у тебя — zero. Почему? Бык (Артем Быков. — Прим. Ред.) — универсал. Он может играть на воротах, а Гути (Александр Гутор. — Прим. Ред.) — в атаке как номер десять. Он очень техничный

Вот вам вопрос: сколько нужно на поле игроков, как Милевский, Месси или Роналду? Вся команда должна работать на то, чтобы один игрок был лучшим. Хави, Иньеста, Бускетс не менее важны для команды. Они перемещают мяч в ту точку, откуда забивают голы. Забивает Месси, але возможность для этого создала команда.

— Так что же вы делаете, чтобы сохранять здоровой атмосферу в коллективе?

— Разговариваю с игроками, как равный с равным. На тренировке я босс. Говорю, сделай это упражнение, так нужно работать, а так не надо. После тренировки любой может подойти и сказать мне: «Марцел, мне не нравится это и это. Пойдем в кафе». Мы идем. Я нормальный. Да, ответственен за команду и результат, но вне работы мы все — друзья.

— Игорь Криушенко объяснил невызов Павла Савицкого сборную тем, что сейчас он не играет постоянно в основе брестского «Динамо». Почему вы выбираете Джоэла, а не Савицкого?

— Сава сыграл две игры, забил. Матч с минским «Торпедо» не получился хорошим для него из-за проблем со здоровьем. Тогда вышел Миля, и мы выиграли — 1:0. Затем я не стал сильно менять состав на игру с «Неманом» — 6:1. У Джоэля в этом матче был гол и голевая передача, у Дуарте — тоже гол. При этом я не говорю, что Паша не будет играть в следующем поединке после паузы на сборную против «Гомеля». Нехайчик, Фамейе, Савицкий — это очень важные для нас футболисты.

— Для Нехайчика вы даже придумали прозвище.

— Да, Silent Killer (Молчаливый Киллер. — Прим. Ред.). Паша — умный человек. Говорит всегда спокойно. Але когда он начинает говорить, то все в раздевалке и клубе слушают его. На поле тот же Миля — у него столько эмоций. Саша Нойок — то же самое. Паша Нехайчик спокойный, ничего не говорит, а потом — бам!

— Гол, как с БАТЭ в первом круге чемпионата, да?

— Так. Капитан. Лидер. У меня в команде 22 лидера. Это и Нойок, и Кислый (Сергей Кисляк. — Прим. Ред.), Гути, Веретило, Миля. Миля — личность. Сава, когда у него хорошее настроение, очень хорош. Он здорово видит поле, умный игрок.

«Как можно в XXI веке стоять в очереди на границе четыре часа, чтобы поехать домой?»

Брестское «Динамо» — команда звезд. Это денежный мешок. Такая характеристика по душе хозяину клуба Александру Зайцеву. Прошлым летом Зайцев привозил в Брест Диего Марадону, которого представили председателем правления «Динамо».

Диего в Бресте не задержался и тем не менее для «Динамо» стал почти родным. Недавно он заявил о претензиях на тренерскую работу в «Манчестер Юнайтед». После личного знакомства с легендой Личка, конечно, такую новость не пропустил.

— Диего — это Диего! Шоу должно продолжаться, — смеется Марцел. — В Бресте сделали хороший пиар, пригласив Марадону.

— А вы, Марцел, готовы возглавить «Манчестер Юнайтед?»

— Я? Я всегда готов! Надо иметь высокие цели. Мне всегда нравились Поул Скоулз и Эрик Кантона, так что, да, я пошел бы в «Юнайтед». Але, прежде всего, я хочу сделать хорошую работу в Бресте. Было бы супер остаться здесь на два-три года, но, может, уже завтра босс скажет: «Марцел, спасибо за работу!» И я поеду домой. В футболе никогда нельзя загадывать.



Марцел Личка вместе с чешским гандболистом Павлом Гораком, выступавшим в прошлом сезоне за Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Фото: instagram.com/marcellicka

До переезда весной чешского гадболиста БГК им. Мешкова Павла Горака из Бреста в «Киль» Марцел проводил с ним свободное время практически каждый день. Их дуэт распался, но для Горака это даже хорошо.

— Большой плюс в его переходе в том, что в Германии много полей для гольфа, — отметил Марцел. — Хотя Киль — там же каждый день дождь! Что он там будет делать? В Бресте полей для гольфа вообще нет. Иногда мы с Павлом ходили на базу брестского «Динамо», там за пределами тренировочных полей играли в гольф. Всегда смеялся: «Ну что там твой гольф? Ходишь влево, вправо, и ничего не происходит. В гольф можно играть, когда ты старый». В этом смысле хоккей куда более веселая игра.

Личка — большой поклонник хоккея. Он уверенно стоит на коньках и знаком со знаменитыми чешскими хоккеистами: Павлом Кубиной, Якубом Ворачеком, Мареком Маликом, Домиником Гашеком, Яромиром Ягром, Томашем Плеканецем. С ними Марцел играл в футбол во время благотворительных матчей. В 2018 году такой матч, по словам тренера, собрал пожертования на сумму в 4 млн крон .

— С уменением играть в хоккей вы могли бы многого добиться в Беларуси.

— Я знаю, что президент вашей страны очень любит хоккей. Я бы пошел играть…

— В команду президента?

— Почему нет? Если позовут, приеду.

— Кто вы по амплуа в хоккее?

— Люблю делать последнюю передачу, передачи из-за ворот. Хотя при игре в защите я не очень силен, как и при игре без шайбы.

Личка активен в соцсетях. Старничку в Instagram завел вскоре после начала работы в Бресте и за 457 дней сделал 442 поста. В них Марцел опять же смеется над собой, приводит мудрые высказывания известных спортсменов, публикует личные фотографии.

— Все ли игроки брестского «Динамо» подписаны на вас в Instagram? Они лайкают ваши посты?

— Временами. Может, не все, але многие. Сейчас посмотрим. Бык, Миля, Нойок, Фамейе, Кики, Сава — сто процентов, Денис Дуарте, думаю, тоже. Мы переписываемся, но ни слова про работу. Instagram у нас для развлечения. Разговариваем друг с другом нормально.

В Instagram Лички можно встретить неожиданное — памятники Владимиру Ильичу.

— Я сделал фото Ленина в Гомеле, Ленина в Бресте, Ленина в Минске, но, знаете, не понимаю, как это возможно. В Чехии тоже была у власти коммунистическая партия. Ее контроль чувствовался повсеместно. И для меня Ленин — негативная особа, которая много людей погубила, как и Сталин. Мое мнение. Убили нормальных людей без каких-то причин, забирали у людей все.

— «Не навязывайте мне свои взгляды. Я вам не овца» — вот что у вас написано в профиле на Facebook. Звучит резко.

— Это значит, что у меня есть свое мнение. Пусть даже мне будут говорить десять человек одновременно, что это плохо, я буду придерживаться своей точки зрения. Иногда нужно проявить волю и сказать «нет». Хотя сам я — очень милый человек. Всегда готов помочь.





Еще Личку бесит долгая процедура досмотра на белорусско-польской границе, что он описал в Instagram фразой «назад в 80-е».

— Мне нравится в Бресте, — говорит Марцел. — Живя здесь, не имею никаких проблем. В клубе все хорошо, есть результат. Настроение хорошее, а потом — бац, граница. Сорри, но это п… ц. Как можно в XXI веке стоять в очереди на границе четыре часа, чтобы поехать домой? Хочу сказать, что со стороны Беларуси контроль адекватный. Сказал, что еду домой, в Прагу, и на этом все. Если автомобилей немного, то границу можно пройти за 20 минут. А вот на стороне Польши контроль там, там, там. Почему то, почему это. У меня паспорт гражданина Европейского союза. Как-то ко мне подошел неприятный польский пограничник. Я ему сделал все, что он хотел: открой багажник и бла-бла-бла. Не выдержал и сказал ему по-чешски: «Ты посмотри мой паспорт, к. ва!» Для себя сделал вывод, что польскую границу легче пройти через общий коридор, а не через коридор для граждан ЕС.

Дорога из Бреста до Праги на автомобиле занимает восемь с половиной часов, а с учетом прохождения границы — двенадцать. То есть в очереди я стою пятьдесят процентов времени, необходимого на дорогу. XXI век… Поверить не могу. Я все равно часто езжу в Прагу. Если есть возможность, выбираюсь ночью: еду на авто до Варшавы, а оттуда самолетом до Праги. Когда у тебя всего два дня выходных, ты, конечно, больше времени хочешь провести с детьми. Кроме того, я получаю лицензию Pro. Из полутора лет обучения осталось учиться год. После игры с «Гомелем» поеду домой, чтобы в понедельник быть на учебе в Праге. В четверг вернусь в Брест. Тяжело, но так лучше, чем сидеть без работы.