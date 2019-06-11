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В Беларуси ищут супергрызунов

12.06.2019 15:40 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Когда разговор заходит о редких или особо охраняемых животных Беларуси, обычно вспоминают о черном аисте, сером журавле, зубре. А вы знали, что в нашей стране на грани исчезновения обычный хомяк, суслик, белка-летяга? Чтобы сохранить популяцию этих грызунов крупнейшая белорусская природоохранная гражданская организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны" начала экологическую инициативу "Хомяк, суслик и белка-летяга: спасти супергрызунов!". Поиски становятся максимально эффективными, когда в них задействованы все. Именно поэтому АПБ призывает всех включиться в работы и сообщать, если обнаружили норку, следы жизнедеятельности или самих зверьков. Все это необходимо для того, чтобы впоследствии заняться вопросом сохранения этих видов.

"На сегодняшний день мы совсем мало знаем о современном распространении белки-летяги, обыкновенного хомяка и крапчатого суслика в Беларуси. Инициатива позволит собрать данные и тем самым принять меры по сохранению этих грызунов, оказавшихся на грани исчезновения. В ходе инициативы мы апробируем современную аппаратуру для поиска и мониторинга грызунов. Все они ведут скрытный образ жизни, а летяга и хомяк активны в сумерках и ночью. Но мы надеемся, что люди, которые знают, где еще остались колонии сусликов и хомяков, сообщат нам, и последнее их убежище будет спасено. Когда-то они считались вредителями сельскому хозяйству, но сейчас речь идет о выживании наших грызунов-супергероев. Надо их спасти", - говорит специалист АПБ по природоохранным вопросам Семён Левый.

Почему супер-грызуны

Хомяка, суслика и белку-летягу не просто так окрестили супер-грызунами, дело в том, что у каждого из них есть свои уникальные особенности.

В частности, белка-летяга может прыгать на расстояние до 90 метров, планируя с помощью широкой кожной складки, расположенной между передними и задними лапами. В "полете" зверек управляет траекторией с помощью своего длинного хвоста. 

В Беларуси ищут супергрызунов
Хомяк примечателен своими большими защечными мешками, в которых он может переносить большое количество пищи (около 46 г. пшеницы) на расстояние более километра. А еще этот зверек способен делать запасы весом до 20 кг. Трудно поверить, но на данный момент, из всей тройки — это самый редко встречающийся зверь.

В Беларуси ищут супергрызунов
Крапчатый суслик получил статус супер-грызуна благодаря тому, что смог выжить после активного истребления в советские годы. Тогда для борьбы с ним специально был разработан и пущен в производство самолет Ан-2.

В Беларуси ищут супергрызунов
Все три вида находятся в Красной книге Республики Беларусь.

Сколько их осталось

Сколько сейчас популяций хомяка в Беларуси неизвестно. Более того, несколько лет назад поиски этого животного закончились безрезультатно. Совсем недавно ученые получили информацию про первую за десять лет встречу с хомяком в нашей стране.

В 1980-х было известно 89 колоний суслика. Несколько лет назад последние известные колонии этого животного были уничтожены. Надежду на то, что суслик не истреблен дает то, что в рамках проекта уже поступала информация о том, что его видели.

Белку-летягу не видели в Беларуси с 1996 года. В 2017 было обнаружено место ее обитания. Исследователи надеются, что удастся найти по максимуму этих зверьков и сохранить их популяцию.

Где и как будут искать

Искать супер-грызунов будут в каждом шестом районе Беларуси. Хомяка и суслика в Каменецком, Брестском, Жабинковском, Кобринском, Пружанском, Ляховичском, Барановичском. Кроме того, суслика "объявят в розыск" в Новогрудском, Кореличском, Несвижском, Копыльском, Клецком, Слуцком районах. Поиски хомяка будут организованы в Гомельском и Добрушском районах. Белку летягу будут искать в Витебском, Городокском, Шумилинском, Леозненском районах.
Кроме вылазок специалистов, будут использованы квадрокоптеры, фото ловушки, тепловизоры, эндоскопы, а также помощь неравнодушных граждан, волонтеров.

Если вы где-нибудь увидите одного из трех этих грызунов, сообщите по телефонам: +375173697613, +375292230613,+375291016887 или на электронную почту info@ptushki.org.

 
Теги: Витебск
 
 
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Когда разговор заходит о редких или особо охраняемых животных Беларуси, обычно вспоминают о черном аисте, сером журавле, зубре. А вы знали, что в нашей стране на...
 
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