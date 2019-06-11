|
Власти Беларуси выбирают между двумя концепциями уплаты дорожного сбора
Источник материала: Интерфакс
В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора - с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива, сообщил министр финансов Максим Ермолович.
"У нас сейчас две концепции по дорожному сбору", - сказал Ермолович, которого цитирует госагентство
По словам главы Минфина, первая - концепция правительства, которая заключается в сохранении схемы уплаты этого сбора за доступ к дорожной инфраструктуре. "По нашей задумке, человек может выбирать, на какой срок он покупает право использования дорожной сети - на месяц, два, на год. Право выбора планировалось предоставить самому человеку", - уточнил Ермолович.
В то же время, продолжил он, при обсуждении появился альтернативный вариант - включение дорожного сбора в стоимость автомобильного топлива. Такой вариант тоже подготовлен правительством и направлен на согласование.
"В любом случае, выбор из двух вариантов будет сделан. Чтобы дороги строились, вовремя реконструировались, дорожная инфраструктура развивалась, потребуется собрать средства на эти цели. Без дорожного сбора, к сожалению, не обойтись. В какой форме он будет реализован - это предмет обсуждений", - резюмировал Ермолович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора - с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива, сообщил министр финансов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)