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В Барановичах скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск
Источник материала: Интерфакс
В Барановичах скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск, сообщило министерство внутренних дел.
"Сегодня, в 7 часов 22 минуты, старший прапорщик 1 стрелкового батальона войсковой части 7404 после выходного дня прибыл на службу. Зайдя в помещение для переодевания, он потерял сознание. Незамедлительно сослуживцы вызвали скорую помощь. Реанимационные мероприятия, проведенные прибывшей через несколько минут бригадой медиков, положительных результатов не дали. В 08 часов 30 минут констатирована смерть", - проинформировали в ведомстве.
По факту смерти военнослужащего 1980 года рождения, служившего во внутренних войсках с 2002 года, проводится проверка.
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В Барановичах скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск, сообщило министерство внутренних дел.
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