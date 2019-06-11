В Барановичах скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск

Источник материала: Интерфакс

В Барановичах скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск, сообщило министерство внутренних дел.

"Сегодня, в 7 часов 22 минуты, старший прапорщик 1 стрелкового батальона войсковой части 7404 после выходного дня прибыл на службу. Зайдя в помещение для переодевания, он потерял сознание. Незамедлительно сослуживцы вызвали скорую помощь. Реанимационные мероприятия, проведенные прибывшей через несколько минут бригадой медиков, положительных результатов не дали. В 08 часов 30 минут констатирована смерть", - проинформировали в ведомстве.

По факту смерти военнослужащего 1980 года рождения, служившего во внутренних войсках с 2002 года, проводится проверка.