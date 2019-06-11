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Telegram сообщил о мощной хакерской атаке и предупредил о возможных сбоях
Источник материала: Интерфакс
Мессенджер Telegram столкнулся с DDoS-атакой, что может сказаться на его работе, говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Twitter-аккаунте мессенджера
"В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку. Пользователи Telegram в странах Америки и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением", - сообщает Telegram.
В настоящее время сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе сайтов, фиксирует обращения о проблемах с Telegram. Большинство из них поступает из Бразилии и США, также проблемы наблюдаются и у пользователей в Европе.
Пользователи также жаловались на сложности в работе мессенджере накануне, 11 июня.
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Мессенджер Telegram столкнулся с DDoS-атакой, что может сказаться на его работе, говорится в сообщении, опубликованном в среду в официальном Twitter-аккаунте мессенджера "В...
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