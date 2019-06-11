В США в атомном реакторе тестируют автомобиль РХБ-защиты для имитации условий ядерного взрыва

Источник материала: Tut.by

Агентство США по противодействию ядерному оружию и другому ОМП провело серию испытаний на машине РХБ-разведки M1135 Stryker. В ходе тестов машину облучали в реакторе на быстрых нейтронах. Об этом пишет defence-blog.com.



Фото: militaryreview.su

Автомобиль РХБ-разведки M1135 является десятым и самым современным из всего семейства машин Stryker.

Исследование преследовало две цели. Во-первых, требовалось оценить возможности транспортного средства по защите экипажа от радиационного излучения. Во-вторых (и это главное), если методика окажется рабочей, технику в будущем можно будет тестировать без использования реакторов, а только при помощи компьютерных моделей. Это позволит существенно сэкономить время и деньги, затрачиваемые на проверку.

По словам представителя агентства, M1135 был выбран для этой серии испытаний потому, что он является автомобилем, который, скорее всего, будет использоваться во время возможного конфликта с использованием ядерного оружия. Оснащенный большим количеством датчиков для оценки радиационной, биологической и химической угроз, имеющий герметичную кабину для предотвращения проникновения пыли, газа и других веществ извне, он предназначен для работы в крайне неблагоприятной среде.

Реактор на быстрых нейронах на ракетном полигоне «White Sands» позволяет генерировать вспышки радиационного излучения, имитирующие условия ядерного взрыва. По словам директора объекта Фрэнка Сэйджа, он может создавать весьма правдоподобную имитацию, включая альфа-, бета-, гамма-излучение, электромагнитный импульс, тепловое излучение и так далее.