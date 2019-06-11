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Контрактник внутренних войск скоропостижно скончался в Барановичах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 июня примерно в 7 часов 22 минуты в Барановичах скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск.
Как
Медики прибыли через пару минут, но реанимационные мероприятия результатов не дали. В половине девятого работники скорой помощи констатировали смерть военнослужащего.
По факту смерти 39-летнего мужчины проводится проверка.
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Новости Беларуси. 12 июня примерно в 7 часов 22 минуты в Барановичах скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы внутренних войск. Как сообщает МВД...
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