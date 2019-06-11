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Мамы оставили отцов наедине с детьми – вот, что из этого получилось. Две истории

12.06.2019 15:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Связь между отцом и ребенком бывает очень сильной. Всегда интересно наблюдать, как отцы общаются с детьми или придумывают, как насмешить или успокоить ребенка.

Вот две истории из жизни отцов.

Отец укладывал ребенка спать и обнаружил забавную реакцию ребенка. Когда отец касался правой руки ребенка – левая взметалась вверх. И наоборот. Этот реакция настолько поразила родителей, что они сняли движения сына на видео и опубликовали. Ролик стал вирусным.

Мамы оставили отцов наедине с детьми – вот, что из этого получилось. Две истории
Скриншот из видео

Многие интернет-пользователи были обеспокоены такой реакцией малыша, однако отец успокоил их. Сейчас маленькому герою ролика уже больше 15 лет.

Врачи объяснили, почему такие движения это нормально – ответ по ссылке.

Во второй истории отец проявил свою находчивость и смог успокоить плачущего ребенка.

Мужчина остался наедине с 3-месячным сыном, пока мама отлучилась по делам. Малыш не мог долго успокоиться и отец решил применить хитрость. Он взял футболку, которую носила жена, и поднес к малышу. Тот практически мгновенно перестал плакать и обнял вещь мамы.

Мамы оставили отцов наедине с детьми – вот, что из этого получилось. Две истории
Скриншот из видео 

Многие отцы признались, что им тоже удалось так успокоить своих детей.  

Трогательные кадры смотрите здесь.  

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Связь между отцом и ребенком бывает очень сильной. Всегда интересно наблюдать, как отцы общаются с детьми или придумывают, как насмешить или успокоить ребенка. Вот...
 
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