Евро вырос на Br0,0038 до Br2,3489 за 1 евро (11 июня - Br2,3451 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0096 и составляет Br3,2022 за 100 российских рублей (11 июня - Br3,2118 за 100 российских рублей).
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Доллар и евро на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел
12.06.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Евро вырос на Br0,0038 до Br2,3489 за 1 евро (11 июня - Br2,3451 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0096 и составляет Br3,2022 за 100 российских рублей (11 июня - Br3,2118 за 100 российских рублей).
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