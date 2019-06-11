Доллар и евро на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел

Источник материала: Аргументы и факты

Евро вырос на Br0,0038 до Br2,3489 за 1 евро (11 июня - Br2,3451 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0096 и составляет Br3,2022 за 100 российских рублей (11 июня - Br3,2118 за 100 российских рублей).