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Доллар и евро на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел

12.06.2019 15:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Доллар и евро на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел
БЕЛТА

Доллар и евро на торгах 12 июня подорожали, российский рубль подешевел Рубли или доллары? В какой валюте открыть вклад в банке
Доллар сегодня подорожал на Br0,001, его курс составил Br2,0722 за $1 (на торгах 11 июня - Br2,0712 за $1).

Евро вырос на Br0,0038 до Br2,3489 за 1 евро (11 июня - Br2,3451 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0096 и составляет Br3,2022 за 100 российских рублей (11 июня - Br3,2118 за 100 российских рублей).

 
 
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