В Барановичах скоропостижно скончался контрактник внутренних войск

— Зашел в помещение для переодевания и потерял сознание. Сослуживцы начали оказывать медицинскую помощь и вызвали скорую. Приехавшая бригада скорой провела реанимационные мероприятия, однако положительного результата это не дало, — сообщили Intex-press в в/ч 7404.





В 8.30 медики констатировала смерть. Врачи, проводившие реанимационные действия, говорили о низком давлении у контрактника.





А пресс-служба внутренних войск МВД РБ сообщает, что причиной смерти Дмитрия Ханцевича мог стать оторвавшийся тромб.





Во внутренних войсках он служил с 2002 года.





По факту смерти военнослужащего проводится проверка.