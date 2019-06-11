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В Барановичах скоропостижно скончался контрактник внутренних войск
Источник материала: Партизан
Умерший — Дмитрий Ханцевич, старший прапорщик 1 стрелкового батальона, 1980 г. р. — прибыл на службу после выходного дня.
— Зашел в помещение для переодевания и потерял сознание. Сослуживцы начали оказывать медицинскую помощь и вызвали скорую. Приехавшая бригада скорой провела реанимационные мероприятия, однако положительного результата это не дало, — сообщили Intex-press в в/ч 7404.
В 8.30 медики констатировала смерть. Врачи, проводившие реанимационные действия, говорили о низком давлении у контрактника.
А пресс-служба внутренних войск МВД РБ сообщает, что причиной смерти Дмитрия Ханцевича мог стать оторвавшийся тромб.
Во внутренних войсках он служил с 2002 года.
По факту смерти военнослужащего проводится проверка.
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Умерший — Дмитрий Ханцевич, старший прапорщик 1 стрелкового батальона, 1980 г. р. — прибыл на службу после выходного дня.
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