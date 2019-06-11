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У Шитова разрыв акромиально-ключичного соединения. Футболисту понадобится операция
Источник материала: Партизан
Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов в матче против Северной Ирландии получил травму – ему потребуется операция.
Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Криушенко, пишет
«У Шитова разрыв акромиально-ключичного соединения – понадобится операция», – сказал Криушенко.
Также повреждение получил Никита Корзун.
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Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов в матче против Северной Ирландии получил травму – ему потребуется операция.
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