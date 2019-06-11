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У Шитова разрыв акромиально-ключичного соединения. Футболисту понадобится операция

12.06.2019 15:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов в матче против Северной Ирландии получил травму – ему потребуется операция.

 Об этом сообщил главный тренер команды Игорь Криушенко, пишет tribuna.com
«У Шитова разрыв акромиально-ключичного соединения – понадобится операция», – сказал Криушенко.

Также повреждение получил Никита Корзун.


 
 
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Защитник сборной Беларуси Игорь Шитов в матче против Северной Ирландии получил травму – ему потребуется операция.
 
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