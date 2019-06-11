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В Риме ввели новые правила и штрафы для туристов

12.06.2019 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые нарушения новых правил поведения предусматривают штрафы до 450 евро и запрет на повторный въезд в город.



В Риме вступили в силу новые правила поведения для туристов. Об этом сообщает The Independent.

Местный городской совет внес некоторые обновления в правила поведения иностранных гостей. Так, теперь в Риме запрещено мужчинам ходить по улице с обнаженным торсом. Возле фонтана Треви нельзя есть пачкающую еду. Это правило будет действовать и возле некоторых других достопримечательностей.

В питьевых фонтанчиках можно будет только набирать воду в бутылки, но не прикасаться губами к струе. В столице Италии запретили вешать "любовные замки" на перила мостов, брать деньги за фотографии, рекламировать билеты, дающие привилегию попасть без очереди в музеи Ватикана и Колизей. По Испанской лестнице теперь нельзя передвигаться с чемоданом на колесах или коляской.

Сообщается, что некоторые нарушения обойдутся предупреждением, а за другие придется заплатить штраф до 450 евро. Также туристу, нарушившему правила поведения, могут запретить появляться в районе.

Мэр Рима Вирджиния Рагги отметила, что в городе всегда будут приветствовать туристов, но это не значит, что жители должны терпеть плохое поведение гостей и ущерб, нанесенный городу. Также женщина добавила, что будет обращаться в иностранные посольства с просьбой предоставить гражданам новые правила поведения в Риме.

 
 
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Некоторые нарушения новых правил поведения предусматривают штрафы до 450 евро и запрет на повторный въезд в город.
 
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