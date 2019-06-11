Виктория Азаренко: даже если закончу завтра, могу сказать, что карьера получилась очень успешной









- В этом году вы отмечаете тридцатилетие…





- Ох, уже начинается?.. Но по мне не скажешь же, да?





- Подведите какие-то промежуточные итоги карьеры. Чего важного достигли?





- Я не оцениваю свою карьеру. Мне слишком рано об этом думать. У меня есть еще высокие цели, которые пока не дают подводить даже промежуточные итоги. Но даже если закончу завтра, могу сказать, что карьера получилась очень успешной. Впрочем, есть мотивация и цели перед собой, концентрируюсь на том, что происходит сейчас и на будущем, а не на прошлом.



