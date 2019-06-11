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Виктория Азаренко: даже если закончу завтра, могу сказать, что карьера получилась очень успешной
Источник материала: Партизан
Виктория Азаренко на пресс-конференции в рамках мастер-класса в Минске отметила, что ей пока еще рано подводить даже промежуточные итоги карьеры.
- В этом году вы отмечаете тридцатилетие…
- Ох, уже начинается?.. Но по мне не скажешь же, да?
- Подведите какие-то промежуточные итоги карьеры. Чего важного достигли?
- Я не оцениваю свою карьеру. Мне слишком рано об этом думать. У меня есть еще высокие цели, которые пока не дают подводить даже промежуточные итоги. Но даже если закончу завтра, могу сказать, что карьера получилась очень успешной. Впрочем, есть мотивация и цели перед собой, концентрируюсь на том, что происходит сейчас и на будущем, а не на прошлом.
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Виктория Азаренко на пресс-конференции в рамках мастер-класса в Минске отметила, что ей пока еще рано подводить даже промежуточные итоги карьеры.
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