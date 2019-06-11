В Ok16 до самой осени будут показывать беларуские фильмы под открытым небом

Источник материала: KYKY

Отличная новость для киноманов: в минском Ok16 пройдет Open air cinema: он начнется этим летом и задержится вплоть до осени. Это значит, что гостям под открытым небом покажут экспериментальное беларуское кино. Вход – свободный.

На странице мероприятия в Facebook пока нет информации о полной программе оупен-эйра. Но уже известно, что в проекте задействованы «Белкіналета», «Нефільтраванае кіно» и «Кинобалаган». Показы запланированы на июнь, июль, август и даже сентябрь: беларусы будут собираться во внутреннем дворике Ok16 дважды в месяц. Первый сеанс назначен на 16 июня, а остальные – на 30 июня, 14 июля, 28 июля, 11 августа и так далее. Все даты – здесь .

TUT.by добавляет , что гости увидят фильм «Драма», которые сняли три самых известных беларуских режиссера: Никита Лаврецкий, Юлия Шатун и Алексей Свирский. О нем мы рассказывали : лента описывает события жизней каждого из ребят за прошедшую неделю. «Отношения, работа и повседневная экзистенция показываются с беспрецендентной кристальной чистотой, которая дает новое значение самому понятию игрового кино», – значится в рецензии.

Фото обложки: @gucci.