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В Ok16 до самой осени будут показывать беларуские фильмы под открытым небом
Источник материала: KYKY>
Отличная новость для киноманов: в минском Ok16 пройдет Open air cinema: он начнется этим летом и задержится вплоть до осени. Это значит, что гостям под открытым небом покажут экспериментальное беларуское кино. Вход – свободный.
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TUT.by
Фото обложки: @gucci.
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Отличная новость для киноманов: в минском Ok16 пройдет Open air cinema: он начнется этим летом и задержится вплоть до осени. Это значит, что гостям под открытым небом покажут...
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