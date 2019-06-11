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В Барановичах умер солдат

12.06.2019 14:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 12 июня, в Барановичах погиб солдат Дмитрий Ханцевич, пишет «Радые Свабода». Он служил в части №7404 внутренних войск МВД Беларуси.

Как рассказал дежурный воинской части, Ханцевич приехал на велосипеде и вскоре умер. Он был старшим контролером, заместителем командира взвода. Врачи, которые пытались реанимировать Дмитрия, проверили давление солдата: оно оказалось низким. Признаков насильственной смерти не обнаружили.

Гибель Дмитрия обсуждают в Telegram-канале «Nexta». Автор канала Степан Светлов написал, что, согласно информации его источников, Ханцевича нашли в раздевалке в бессознательном состоянии. Сослуживцы вызвали бригаду скорой помощи, но спасти его не удалось. Светлов подчеркивает: причина смерти Дмитрия в том, что вчера, 11 июня, всех военнослужащих части отправили на плац. Там они при жаре в +30°C несколько часов занимались упражнениями, из-за чего организм Ханцевича не выдержал нагрузки. Однако официально информация пока не подтвердилась.

Читайте по теме: «Узнали о суициде мы первого апреля – поверили не все». Дневник беларуского резервиста той самой части. Глава 1

 
 
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Сегодня, 12 июня, в Барановичах погиб солдат Дмитрий Ханцевич, пишет «Радые Свабода». Он служил в части №7404 внутренних войск МВД Беларуси. Как рассказал дежурный...
 
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