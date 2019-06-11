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В Барановичах умер солдат
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 12 июня, в Барановичах погиб солдат Дмитрий Ханцевич,
Как рассказал дежурный воинской части, Ханцевич приехал на велосипеде и вскоре умер. Он был старшим контролером, заместителем командира взвода. Врачи, которые пытались реанимировать Дмитрия, проверили давление солдата: оно оказалось низким. Признаков насильственной смерти не обнаружили.
Гибель Дмитрия обсуждают в Telegram-канале «Nexta». Автор канала Степан Светлов
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