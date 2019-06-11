14 июня – Всемирный день донора крови

Источник материала: Кобринский вестник

Частичкой жизни поделись

Аварии, экстренные ситуации, сложные роды, срочные операции – очень много случаев, когда необходима донорская кровь. В Беларуси донорскую кровь ежегодно получают 16 тысяч пациентов. Накануне Всемирного дня донора мы посетили отделение переливания крови Кобринской центральной районной больницы.





В коридоре отделения – большая очередь. Сдать кровь на безвозмездной основе считают своим долгом многие – врачи, сотрудники силовых структур, работники предприятий и организаций. Только за 5 месяцев текущего года здесь проведено 434 кроводачи, из них 191 – на безвозмездной основе, и 211 плазмаферезов.

— В нашем отделении ежегодно заготавливается 1000 литров донорской крови, также методом мануального и аппаратного плазмафереза заготавливается плазма, — рассказывает исполняющий обязанности заведующего отделением переливания крови Нина Волосевич. – На учёте в Кобринском отделении состоит около 540 доноров, около 30% которых составляет молодёжь. Звание Почётного донора Республики Беларусь с 1999 по 2019 год присвоено 362 гражданам. Учитывая тот факт, что полноценной искусственной альтернативы донорской крови нет, трудно переоценить их вклад.

Слово «донор» происходит от латинского «donare», что переводится как подарок или пожертвование. Доноры отдают частичку себя для спасения других людей, это незаменимый дар, позволяющий медицинским работникам ежегодно спасать тысячи жизней.

Сдавать кровь не только почётно, но и полезно. Как отмечает Нина Ивановна, сдача крови обновляет клеточный состав. По данным скандинавских учёных, общий уровень смертности людей, регулярно сдающих кровь, на 30 % ниже в сравнении со средним показателем. У доноров значительно реже возникают сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инсульты и инфаркты, онкологические, эндокринологические заболевания.

Стать донором и внести свой вклад в создание единого национального резерва, уровень обеспеченности которым считается одним из основных показателей национальной безопасности страны, может каждый гражданин. Для этого необходимо иметь паспорт с регистрацией Кобринского района, военный билет, справку из поликлиники о состоянии здоровья. В заключение терапевта входят сведения о прохождении флюорографа (1 раз в год), для женщин необходим осмотр гинеколога (1 раз в 6 месяцев). Личное участие в донорском движении – это проявление гражданской позиции, желание помогать другим людям, которое заложено в человеке самой природой.

Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКАХ: Заготовку плазмы методом аппаратного плазмафереза проводит медсестра Людмила Ворон (донор – Александр Парфенюк);

Фото: Дмитрий Белов