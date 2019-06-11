Закон «О персональных данных» обеспечит защиту прав и свобод белорусов

Законопроекты об авторском праве и смежных правах, о незаконном обороте наркотиков, а также о персональных данных рассмотрят белорусские депутаты 13 июня.

Об этом сообщают в пресс-службе Палаты предствителей в среду.

Планируется рассмотреть 16 важных законопроектов, в числе которых новый для Беларуси документ «О персональных данных».

Законопроект подразумевает регулирование сбора, обработки и распространения персональных данных граждан Беларуси.

Принятие закона позволит обеспечить защиту свобод и прав.

Также будут рассмотрены проекты о правовом режиме чернобыльских территорий, о пожарной безопасности и другие.