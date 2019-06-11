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Закон «О персональных данных» обеспечит защиту прав и свобод белорусов
Источник материала: БДГ
Законопроекты об авторском праве и смежных правах, о незаконном обороте наркотиков, а также о персональных данных рассмотрят белорусские депутаты 13 июня.
Об этом сообщают в пресс-службе Палаты предствителей в среду.
Планируется рассмотреть 16 важных законопроектов, в числе которых новый для Беларуси документ «О персональных данных».
Законопроект подразумевает регулирование сбора, обработки и распространения персональных данных граждан Беларуси.
Принятие закона позволит обеспечить защиту свобод и прав.
Также будут рассмотрены проекты о правовом режиме чернобыльских территорий, о пожарной безопасности и другие.
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Законопроекты об авторском праве и смежных правах, о незаконном обороте наркотиков, а также о персональных данных рассмотрят белорусские депутаты 13 июня. Об этом...
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