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Российские Су-34 получили новые системы радиоэлектронного подавления

12.06.2019 16:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 ВВС России, базирующиеся в Воронежской области, получили новейшие системы радиоэлектронного подавления «Хибины-2». Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа РФ.


Су-34 с внешними модулями комплекса РЭП «Хибины» на законцовках крыльев. Фото: wikipedia.org

По словам источника, в отличие от базовой модели комплекса РЭБ «Хибины» (им Су-34 штатно оснащались и ранее) «Хибины-2» имеет более широкую рабочую область поражения и зону покрытия. В результате живучесть истребителя во время боя вырастет вдвое.

Системы радиоэлектронного подавления выполнены в виде навесного контейнера. Во время работы электроника затрудняет «ведение» самолета радаром ПВО и не дает захватить цель. Помехи «Хибин» также искажают реальное расстояние от самолета до комплекса ПВО и добавляют на радаре ложных целей.

Впервые пилоты Су-34 будут испытывать «Хибины-2» в июле, пытаясь перехитрить системы ПВО С-300ПМ.

 
 
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Комплекс «Хибины-2» позволяет избегать систем ПВО эффективнее, чем первая модель.
 
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