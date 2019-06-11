Российские Су-34 получили новые системы радиоэлектронного подавления

Источник материала: Tut.by

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 ВВС России, базирующиеся в Воронежской области, получили новейшие системы радиоэлектронного подавления «Хибины-2». Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа РФ.



Су-34 с внешними модулями комплекса РЭП «Хибины» на законцовках крыльев. Фото: wikipedia.org

По словам источника, в отличие от базовой модели комплекса РЭБ «Хибины» (им Су-34 штатно оснащались и ранее) «Хибины-2» имеет более широкую рабочую область поражения и зону покрытия. В результате живучесть истребителя во время боя вырастет вдвое.

Системы радиоэлектронного подавления выполнены в виде навесного контейнера. Во время работы электроника затрудняет «ведение» самолета радаром ПВО и не дает захватить цель. Помехи «Хибин» также искажают реальное расстояние от самолета до комплекса ПВО и добавляют на радаре ложных целей.

Впервые пилоты Су-34 будут испытывать «Хибины-2» в июле, пытаясь перехитрить системы ПВО С-300ПМ.