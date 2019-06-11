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Военнослужащий внезапно умер в Барановичах
Источник материала: БДГ
Старший прапорщик-контрактник внутренних войск скоропостижно скончался в Барановичах утром 12 июня.
Об этом
Отмечается, что в 07:22 мужчина после выходного пришел в раздевалку, чтобы переодеться, и потерял сознание.
Незамедлительно была вызвана скорая помощь, но медики не смогли его реанимировать. В 08:30 была констатирована смерть.
Военнослужащему было 39 лет.
По факту смерти проводится проверка.
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Старший прапорщик-контрактник внутренних войск скоропостижно скончался в Барановичах утром 12 июня. Об этом сообщает МВД Беларуси.
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