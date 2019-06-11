Военнослужащий внезапно умер в Барановичах

Старший прапорщик-контрактник внутренних войск скоропостижно скончался в Барановичах утром 12 июня.

Об этом сообщает МВД Беларуси.

Отмечается, что в 07:22 мужчина после выходного пришел в раздевалку, чтобы переодеться, и потерял сознание.

Незамедлительно была вызвана скорая помощь, но медики не смогли его реанимировать. В 08:30 была констатирована смерть.

Военнослужащему было 39 лет.

По факту смерти проводится проверка.