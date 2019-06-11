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Милицейские будни Дениса Помозова

12.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Однажды и навсегда выбрал службу в органах правопорядка водитель-сотрудник группы тылового обеспечения РОВД Денис Помозов.

Милицейские будни Дениса Помозова

▪ Милицейские будни Дениса Помозова не всегда бывают спокойными. Фото Сергея Микулича.

Реализовать себя в профессии защитника правопорядка Денису Помозову помогла встреча с сотрудниками группы кадров РОВД. Проходила она в Копачёвской школе, где учился юноша. В те далёкие годы он решил для себя тоже носить милицейскую форму, выбрать профессию мужественных мужчин. Показывал пример сыновьям Денису и Павлу отец Владимир Алексеевич, который тогда был пожарным, а сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Окончив школу, а потом Климовичский аграрный колледж, парень стал курсантом первоначальной подготовки учебного центра по подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров органов внутренних дел. С 2013 года стал служить в Мстиславском РОВД. Имеет высшее образование.

— К моменту принятия на службу у меня были права водителя, которые я получил в ДОСААФ г. Кричева, — рассказывает прапорщик милиции. — Это и предопределило моё назначение на должность.

Основная работа Дениса Владимировича — водитель начальника РОВД, но он задействован и в работе других служб. Правоохранитель успешно справляется с обязанностями помощника дежурного оперативно-дежурной службы, доставляет оперативную группу к месту совершения преступления.

К закреплённому за ним автомобилю относится бережно, техника у него всегда готова к выезду. Его отличает добросовестное исполнение служебного долга, мужество и решительность в борьбе с преступностью. Родители Галина Михайловна и Владимир Алексеевич могут по праву гордиться своим сыном.

Сергей МИКУЛИЧ.

 
 
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Однажды и навсегда выбрал службу в органах правопорядка водитель-сотрудник группы тылового обеспечения РОВД Денис Помозов. ▪ Милицейские будни Дениса Помозова...
 
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