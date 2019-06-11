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Из-за пробега "Дружба" 15 июня будет ограничено движение в Бресте

12.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые участники дорожного движения! 

Из-за пробега "Дружба" 15 июня будет ограничено движение в Бресте

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:

15 июня 2019 года, в связи с проведением XIV Международного легкоатлетического пробега "Дружба", с 11:00 до 12:00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин на участке дороги от пограничного перехода "Варшавский мост" по следующему маршруту: Варшавскому шоссе - Берестейскому шоссе - ул.Зубачева (до пересечения с ул.Гоголя) - ул.Гоголя (до пересечения с ул.Крупской).

Из-за пробега "Дружба" 15 июня будет ограничено движение в Бресте

Учитывайте данную информацию при планировании маршрута своего движения!

 
 
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  Уважаемые участники дорожного движения! ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: 15 июня 2019 года, в связи с проведением XIV Международного легкоатлетического пробега "Дружба", с...
 
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