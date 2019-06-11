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Больше трех часов длилась встреча Анатолия Лиса с противниками строительства аккумуляторного завода

12.06.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 8 утра до начала 12 сегодня продолжалась встреча председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса с инициативной группой, представляющей интересы противников строительства аккумуляторного завода ООО «АйПауэр».

Больше трех часов длилась встреча Анатолия Лиса с противниками строительства аккумуляторного завода


Напомним, предложение прийти на встречу в облисполком 9 июня озвучил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, который в минувшее воскресенье пообщался с брестчанами, выступающими против строительства завода. На встречу с Анатолием Лисом пригласили 15 человек. 

— Сегодня получился диалог с властью, и это приятно. Председатель Брестского облисполкома Анатолий Васильевич Лис провел очень хорошую встречу. За три часа мы изложили свои факты, вопросы, которые волнуют. Приятно, что председатель обозначил сроки — при наличии достаточных оснований в течение недели принять решение. Было все конструктивно, ждем решения, — высказал мнение о встрече Дмитрий Бекалюк, один из активистов. 

Брестчанин Сергей Басов, также присутствовавший на встрече с Анатолием Лисом, был такого же мнение о встрече:

— Мы высказали свое видение ситуации — с аргументами, фактами. Возможно, изложили что-то новое, что было неизвестно Анатолию Васильевичу. Приятно, что нас услышали. 
Напомним, вчера, 11 июня, был последний день работы комиссии по подтверждению проектных решений ООО «АйПауэр». Работа комиссии продлена до 21 июня. Ожидаемый срок получения заключения от Республиканского центра государственной экологической экспертизы — 14 июня.

Больше трех часов длилась встреча Анатолия Лиса с противниками строительства аккумуляторного завода
 

В Минприроды сообщили журналисту sb.by, что готовы в этот день прокомментировать экспертное решение. Пока от комментариев Минприроды отказывается, подтверждая лишь, что в отношении ООО «АйПауэр» начат административный процесс за нарушение установленных нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от нормативных стационарных источников выбросов.
 
На самом предприятии 11 июня на пресс-мероприятии сообщили, что никаких документов о начале административного процесса у них нет. 
 
— Если заключение Республиканского центра государственной экологической экспертизы14 июня будет положительным, на следующей неделе — сдача Госстройнадзору, подписывается акт ввода в эксплуатацию. Если нет — возвращаемся в режим пусконаладочных работ и готовим повторную экспертизу, — сообщил директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович.

 
 
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  С 8 утра до начала 12 сегодня продолжалась встреча председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса с инициативной группой, представляющей интересы...
 
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