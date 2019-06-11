К маме, выступающей против завода АКБ, пришла проверка из органов опеки. Что они увидели и заберут ли сына?

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанка Мария Галалюк воспитывает сына-инвалида, которому нужен практически круглосуточный уход. Они с мужем участвуют в акциях протеста против строительства в Бресте аккумуляторного завода. После выхода статьи о них в независимых СМИ в органы опеки поступила жалоба, что Мария “каждую ночь пасётся с четырьмя мужиками у проходной завода, ночуя в автомобиле вместе с ними”. Автор кляузы предложил забрать у женщины ребёнка в приют, и в семью пришла проверка.





Что увидели дома у Марии Галалюк представители органов опеки, как прошёл этот визит и будут ли забирать у брестчанки ребёнка-инвалида — в репортаже Еврорадио.

Брестчанину Ване 12 лет. У него редкое генетическое заболевание Галлервордена — Шпатца. Он прикован к постели, рядом с которой находится медицинский аппарат. Мать Вани Мария Галалюк подходит к кровати, берёт в руки трубку, которая присоединена к оборудованию, и подносит её ко рту сына.

“Эта процедура называется санация. Это когда у ребёнка нет глотательного рефлекса, он не может сглатывать слюну. По мере того как она собирается, нужно её доставать. Процедура жизненно необходима”, — рассказывает Мария.

Процесс санации постоянный. Как часто приходится его делать, зависит от разных факторов: погодных условий, состояния ребёнка. Иногда электроотсос приходится использовать раз в 20 минут, иногда — каждые 3-4 минуты. Исключение — ночь, ребёнок в это время спокойно спит. Всё остальное время родителям приходится посменно дежурить возле ребёнка. Муж Марии работает, а на неё саму оформлено пособие по уходу за инвалидом — от государства она получает ежемесячно 500–600 рублей. Всего же уход за Ваней требует порядка 1200 рублей — помогают благотворительные организации.

Вместе с Марией, Ваней и правозащитниками мы ожидаем комиссию управления по образованию администрации Московского района Бреста. По словам женщины, их визит — следствие её с мужем участия в акциях протеста против строительства аккумуляторного завода.

“Всё началось, когда вышла статья на “Солидарности” про то, как мы дежурим возле завода. И пришло некое письмо-кляуза, где было вылито много гадостей на меня и мою семью. Так как я воспитываю ребёнка-инвалида, мама двоих детей, сегодня ко мне придут органы опеки, которые хотят ознакомиться с моей семьёй, посмотреть условия проживания”, — рассказывает Мария.