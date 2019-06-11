«Пламя мира» — в Несвиже!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 12 июня, Несвиж встретил участников эстафеты огня «Пламя мира» ІІ Европейских игр – 2019.

На Ратушной площади их тепло приветствовали жители города и представители руководства Несвижского райисполкома. Кульминационным моментом праздника спорта и дружбы стала торжественная церемония зажжения огня «Пламя мира», который пронесли по самым значимым местам города Несвижа. Участие в эстафете приняли представители культуры, спорта, представители общественных и междугородних организаций, и др.















































Факел пронесли руководитель эстафеты огня «Пламя мира» Ольга Рыбаченок, белорусский государственный деятель, председатель правления Национального банка Республики Беларусь с 27 июля 2011 года по 27 декабря 2014 года, заместитель председателя ОО «Белорусский союз женщин», председатель организации ветеранов ОАО «АСБ Беларусбанк» Надежда Ермакова, художественный руководитель и солист коллектива «Чистый голос», лауреат Государственной премии за духовное возрождение, наш земляк, Валерий Пригун, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 г. в Пекине, серебряный призер чемпионата Европы 2009 г., заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Михаил Семенов, учитель физической культуры Несвижской гимназии Татьяна Терпицкая, посол Турецкой Республики госпожа Кезбан Нилвана Дарама, директор детского хосписа, персона года – 2018 Анна Горчакова, глава представительства международной организации по миграции в Беларуси господин Зейнал Гаджиев. Завершил эстафету в дворцово-парковом комплексе Радзивиллов белорусский актер театра и кино Олег Гарбуз.

Напомним, что огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе «Пламя мира» посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу. В Беларуси эстафета огня побывала уже в Брестской, Гродненской, Витебской, Могилевской и Гомельской областях.

Наталья ЕРМОШЕНКО.