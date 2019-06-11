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На следующей неделе без электричества будет оставаться значительная часть Слуцка

12.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет на следующей неделе планируются отключения электроэнергии, сообщили в Слуцком городском районе электрических сетей.

  • 16 июня с 14:00 до 20:00 у потребителей по адресу: ул. Уласовца № 6-39, ул. 2-я Колхозная № 1-25, ул. Мельничная № 16-20;
  • 17 июня  с 08:30 до 17:00 у потребителей по адресу: пер. Полевой №2-26 (чётные), 9, 11, 15, ул. Сентябрьская №28, ул. Полевая №29, 2-ой пер. М.Богдановича №2-10 (чётные), 17;
  • с 18, 19 июня и 21 июня с 08:30 до 17:00 у потребителей по адресу: ул. Полевая №1-27, ул. Луговая №1-26, пер. 2-ой М. Богдановича №15б, 15г;
  • 20 июня с 08:30 до 13:00 у потребителей по адресу: ул. Зеленая №66-76(чётные), ул. Калинина №1-15, ул. Чкалова №1-8, ул. Кирова №1-20 ,ул. Бобруйская №1-19 (нечетные), ул. Ленина №279/1, 279/2, 291;
  • 20 июня с 13:00 до 17:00 у потребителей по адресу: ул. 2-я Колхозная № 1-25, ул. Мельничная № 16-20, ул. Уласовца №15;

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ будет на следующей неделе планируются отключения электроэнергии, сообщили городских...
 
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