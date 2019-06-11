В магазинах Слуцка возник дефицит вентиляторов

Источник материала: Слуцк Город





В эти жаркие дни случчане как могут спасаются от жары: кто-то едет к воде, а кто-то заправляет автокондиционеры и спешно раскупает вентиляторы. В крупных сетевых магазинах их уже почти не осталось.

Так, в «Электросиле» вентиляторы раскупили полностью - продавцы говорят, что новая партия может приехать в четверг.

В «5 Элементе» днём была только одна напольная модель чёрного цвета и один маленький настольный «кулер». При этом за изделиями постоянно приходили новые покупатели.

Выбор оставался только в «Универмаге «Слуцк», однако цены на представленные здесь модели до полутора раз выше, чем у «сетевиков».







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