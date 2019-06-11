|
В магазинах Слуцка возник дефицит вентиляторов
12.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В эти жаркие дни случчане как могут спасаются от жары: кто-то едет к воде, а кто-то заправляет автокондиционеры и спешно раскупает вентиляторы. В крупных сетевых магазинах их уже почти не осталось.
Так, в «Электросиле» вентиляторы раскупили полностью - продавцы говорят, что новая партия может приехать в четверг.
В «5 Элементе» днём была только одна напольная модель чёрного цвета и один маленький настольный «кулер». При этом за изделиями постоянно приходили новые покупатели.
Выбор оставался только в «Универмаге «Слуцк», однако цены на представленные здесь модели до полутора раз выше, чем у «сетевиков».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти жаркие дни случчане как могут спасаются от жары: кто-то едет к воде, а кто-то заправляет автокондиционеры и спешно раскупает вентиляторы. В крупных сетевых...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)