Лобовое столкновение в Клецком районе: пострадала водитель мопеда

Источник материала: Слуцк Город





В агрогородке Заостровечье Клецкого района 11 июня около 18:25 49-летняя местная жительница, управляя мопедом TIGERHT50QT, на улице Полесской поворачивая налево, не уступила дорогу движущемуся во встречном направлении Seat Toledo под управлением 59-летнего местного жителя. Лобовое столкновение произошло на встречной полосе.

В результате ДТП водитель мопеда получила различные травмы, была госпитализирована в местную больницу. Она была в мотошлеме.

Госавтоинспекция напоминает, что во время жары водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Небольшая заторможенность может стать причиной аварии. Поэтому за рулем в жаркую погоду следует быть особенно сосредоточенными и собранными.









УГАИ УВД Минского облисполкома