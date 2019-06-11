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Лобовое столкновение в Клецком районе: пострадала водитель мопеда

12.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Лобовое столкновение в Клецком районе: пострадала водитель мопеда

В агрогородке Заостровечье Клецкого района 11 июня около 18:25 49-летняя местная жительница, управляя мопедом TIGERHT50QT, на улице Полесской поворачивая налево, не уступила дорогу движущемуся во встречном направлении Seat Toledo под управлением 59-летнего местного жителя. Лобовое столкновение произошло на встречной полосе.

В результате ДТП водитель мопеда получила различные травмы, была госпитализирована в местную больницу. Она была в мотошлеме.

Госавтоинспекция напоминает, что во время жары водители быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Небольшая заторможенность может стать причиной аварии. Поэтому за рулем в жаркую погоду следует быть особенно сосредоточенными и собранными.

Лобовое столкновение в Клецком районе: пострадала водитель мопеда

Лобовое столкновение в Клецком районе: пострадала водитель мопеда

УГАИ УВД Минского облисполкома

 
 
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В агрогородке Заостровечье Клецкого района 11 июня около 18:25 49-летняя местная жительница, управляя мопедом TIGERHT50QT, на улице Полесской поворачивая налево, не...
 
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