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Готовы ли комбайны к уборочной: семинар в Паршино
12.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На мехдворе в Паршино прошел районный
Мастер-класс провел директор Могилевского учебного центра подготовки, переподготовки кадров, консультирования аграрной науки кандидат технических наук Яков Яроцкий.
На семинаре также рассматривали вопрос организации районных соревнований пахарей.
Фото Михаила Левцова
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На мехдворе в Паршино прошел районный семинар по подготовке комбайнов к уборочной. Мастер-класс провел директор Могилевского учебного центра подготовки,...
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